Jeep Grand Wagoneer Obsidian 2022 tira fuori il lato più oscuro del SUV

L’ossidiana è un vetro vulcanico la cui formazione è dovuta al rapidissimo raffreddamento della lava. È molto simile al vetro ed è naturalmente di colore nero. Al di fuori del mondo naturale, è un termine che ora viene associato anche alla gamma del nuovo Jeep Grand Wagoneer sotto forma di un allestimento chiamato proprio Obsidian (ossidiana in inglese).

Come suggerisce il nome, questa speciale colorazione rappresenta un perfetto tocco di stile e personalizzazione provenienti direttamente dallo stabilimento di produzione. Anche se Wagoneer e Grand Wagoneer 2022 condividono tantissime caratteristiche, soltanto quest’ultimo è disponibile nella versione Obsidian. Ciò significa che, come gli altri allestimenti disponibili per il SUV top di gamma, la versione Obsidian viene fornita di serie con quattro ruote motrici e un motore Hemi V8 da 6.4 litri che produce 478 CV e 617 nm di coppia massima.

Jeep Grand Wagoneer Obsidian: ecco uno degli allestimenti più interessanti presenti nella gamma del SUV

Dunque, Obsidian è il nome di uno dei quattro allestimenti disponibili per il Grand Wagoneer di ultima generazione. La Series I è la meno costosa e quella meno equipaggiata, la Series II è il modello intermedio mentre la Series III è la più costosa ed equipaggiata. L’allestimento Obsidian si allinea maggiormente con la Series III.

Per quanto riguarda il prezzo, il nuovo Jeep Grand Wagoneer Obsidian è disponibile negli Stati Uniti ad un prezzo di 100.995 dollari (84.695 euro) e si posiziona fra gli allestimenti Siries II (95.995 dollari – 80.502 euro) e Series III (105.995 dollari – 88.888 euro). Anche se l’allestimento potrebbe essere caratterizzato dal colore nero, in realtà sarà disponibile anche in bianco, argento e grigio.

A parte il colore, il Grand Wagoneer Obsidian 2022 si distingue dagli altri allestimenti per caratteristiche come i cerchi da 22” con inserti neri, la griglia nera e badge, specchietti retrovisori esterni laterali e finiture dei finestrini neri. All’interno, la versione Obsidian propone un rivestimento nero che include finiture del cruscotto in metallo di colore scuro e alcuni inserti in Piano Black.

Con queste caratteristiche, l’Obsidian dovrebbe soddisfare la domanda di quei clienti che cercano uno stile moderno ed elegante. Anche se la maggior parte della gamma Wagoneer dovrebbe essere messa in vendita prima della metà di quest’anno, il nuovo Jeep Grand Wagoneer Obsidian potrebbe arrivare più tardi.

