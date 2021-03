La città più trafficata d’Italia è Roma

Qual è la città più trafficata d’Italia? Risulta sempre difficile fare una classifica dei centri urbani più congestionati. Dipende da mille fattori presi in esame: tangenziali, orari. E novità dovute ai Comuni. Basti l’esempio di Milano che, con l’Area C, ha spostato in modo drammatico il traffico fuori dal centro: è sufficiente chiedere a chi circola nella città meneghina per saperne di più. Comunque, la maglia nera va a Roma. È quanto emerge dall’indagine Global Traffic Scorecard 2020 di Inrix, società specializzata nell’analisi dei flussi di traffico che prende in esame oltre 100 aree urbane di 50 Paesi di tutto il mondo.

La Città Eterna si conferma in prima posizione nella hit parade, come città più trafficata d’Italia. Con 66 ore perse in un anno nel traffico da ogni automobilista. Nel mondo, medaglia d’oro (si fa per dire) in assoluto tra le aree urbane più critiche spetta a Bogotá (Colombia), seguita da Bucarest (Romania) e New York (Usa).

Nella classifica italiana delle città più caotiche seguono Palermo (23esima nel mondo, con 64 ore perse), Torino (45esima nel mondo con 47 ore ), Genova (72esima nel mondo, 45 ore), Napoli (72esima nel mondo, 37 ore perse).

La soluzione? In teoria, il miglioramento dei mezzi pubblici. Ma se i romani e i pendolari, nella capitale così come nelle altre città italiane, scelgono auto, scooter e moto per muoversi, un motivo ci sarà. Ed è semplice: i mezzi pubblici sono inefficienti. Inadeguati.

Oltretutto, col Covid, adesso le persone avranno ancora più paura di spostarsi con metrò, tram, bus, treni e altro. Gli assembramenti, specie in posti meno puliti, fa lievitare le probabilità di propagazione del coronavirus. Di qui, la corsa agli ecobonus per auto a benzina e diesel, così da muoversi in sicurezza. Prima o poi la politica dovrà capire questo e aiutare davvero i cittadini a muoversi.

