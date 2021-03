La promessa dell’azienda è chiara: fluidi per migliorare le prestazioni delle auto elettriche. Stando a quanto dice la Castrol, ON è una nuova gamma di lubrificanti all’avanguardia. La linea include fluidi per trasmissioni, refrigeranti e grassi per veicoli elettrici.

Cosa sostiene l’azienda? Gli innovativi lubrificanti per trasmissioni contribuiscono a prolungare la durata del sistema di trasmissione. E garantiscono ai veicoli elettrici maggiore autonomia anche con una singola ricarica.

In dettaglio, 3 le novità per migliorare le prestazioni delle auto elettriche.

Il refrigerante per batterie di veicoli elettrici Castrol ON migliora la gestione termica. Riducendo il calore delle batterie e mantenendo le temperature più stabili, anche in condizioni estreme. Ciò consente una ricarica ultraveloce e contribuisce a prolungare la durata della batteria. I liquidi per trasmissioni Castrol ON offrono una protezione avanzata della trasmissione, migliorando l’efficienza, contribuendo ad aumentare l’autonomia con una singola ricarica e prolungando la durata del sistema di trasmissione. I grassi per veicoli elettrici Castrol ON hanno un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’efficienza ottimale e nel prolungamento della vita dei componenti.

Il tutto, all’insegna di 3 obiettivi, per l’adozione su larga scala dei veicoli elettrici: un tempo di ricarica di 31 minuti, un’autonomia di 469 chilometri e un prezzo di circa 30mila euro. In teoria, la gamma di prodotti Castrol ON contribuirà a migliorare le prestazioni dei veicoli elettrici e ad “accendere” un futuro elettrico.

Va tenuto presente che, nello spazio, i grassi per veicoli elettrici Castrol ON aiutano a mantenere in funzione, nelle durissime condizioni del pianeta rosso, la sonda spaziale InSight Mars Lander della NASA, un veicolo da 820 milioni di dollari. In mare, i lubrificanti per veicoli elettrici Castrol ON supportano apparecchiature utilizzate per il trasferimento di potenza da un motore, anche elettrico, a un’elica o a un propulsore.

