Citroën C3 Rally2 e Mads Østberg alla conquista del WRC 2

Citroën Racing rinnova la sua fiducia in Mads Østberg e il suo navigatore Torstein Eriksen per permettere alla Citroën C3 Rally2 di difendere il suo titolo mondiale nel WRC 2. Il team Tagai Racing Technology sarà incaricato di gestire questo nuovo programma nell’élite delle gare del Rally2.

Con oltre 130 gare di campionato del mondo di rally al suo attivo e almeno 18 podi ottenuti nella categoria regina, Mads Østberg è una delle figure di spicco nelle gare mondiali di rally. Il norvegese si ha affermato nel tempo come il pilota ideale per sviluppare la nuova vettura di punta per la competizione clienti di Citroën Racing: la C3 Rally2.

Citroën C3 Rally2: il duo Mads Østberg–Torstein Eriksen scelto per il WRC 2

La sua esperienza ai massimi livelli, insieme alla competenza degli ingegneri di Citroën Racing, hanno permesso alla vettura di distinguersi nella sua categoria. Dopo aver conquistato quattro vittorie assolute nel WRC 2 su una varietà di terreni insidiosi come il ghiaccio di Montecarlo, la neve in Svezia, le strade sterrate veloci in Estonia e l’asfalto in Italia, Mads Østberg e Torstein Eriksen hanno conquistato il titolo mondiale WRC 2 nel 2020 con la Citroën C3 Rally2.

La coppia, con il supporto di Citroën Racing, ha deciso di difendere il suo titolo di campione del mondo WRC 2. Oltre alle otto gare del campionato in Ungheria, Mads Østberg e Citroën Racing parteciperanno a sette appuntamenti del calendario mondiale WRC in un programma WRC 2 completo.

Didier Clément, responsabile Competizione Clienti di Citroën Racing, ha detto: “Mads Østberg è uno dei pochi piloti che hanno ottenuto una vittoria assoluta in una gara del Campionato del Mondo Rally nella categoria regina, quindi non ha nulla da dimostrare in termini di velocità. Dopo aver vinto il titolo di Campione del Mondo WRC 2 con la C3 Rally2 nel 2020, siamo orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con lui, iniziata molti anni fa. Mads è un pilota stimato della #C3Rally2Family. Il nostro obiettivo per questa nuova stagione nel WRC 2 è chiaro: vincere un altro titolo mondiale. Mads e la C3 Rally2 sono l’accoppiata ideale per raggiungere il nostro obiettivo“.

Mads Østberg, pilota della C3 Rally2 nel WRC, ha invece dichiarato: “Ovviamente, sono davvero felice di poter continuare tutto il lavoro fatto con Citroën Racing. Abbiamo imparato a conoscerci bene nel corso degli anni e il titolo mondiale conquistato nel 2020 dimostra chiaramente l’efficacia della nostra collaborazione. Sono stato molto coinvolto nello sviluppo della C3 Rally2 e sono orgoglioso di poterla guidare ai vertici del Rally mondiale. Difendere il titolo con un nuovo team sarà una grande sfida. Abbiamo lavorato molto con Citroën Racing e TRT per mettere insieme questo programma e ci è voluto molto per prendere la decisione. Sono convinto che abbiamo trovato la soluzione giusta per raggiungere i nostri obiettivi“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI