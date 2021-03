Nuova Citroën C3 Aircross ora ordinabile in Italia

Citroën ha annunciato nelle scorse ore l’apertura degli ordini Italia della nuova Citroën C3 Aircross con una gamma che parte da 19.700 euro con il benzina PureTech 110 e da 22.200 euro con il diesel BlueHDi 110. La nuova C3 Aircross si distingue per originalità, personalità e carattere assertivo, in grado di rispondere alle aspettative del mercato.

Sulla parte frontale troviamo la nuova firma identitaria del brand di Stellantis che si arricchisce di proiettori a LED di serie e di nuove protezioni di colore grigio (disponibili dalla versione Feel).

Nuova Citroën C3 Aircross: aperti ufficialmente gli ordini in Italia

Il nuovo SUV offre una vasta scelta di personalizzazioni e propone fino a 70 combinazioni possibili all’esterno con sette colori per la carrozzeria, quattro Pack Color (tra cui due nuove tinte e nuove decorazioni della terza luce) e due tinte per il tetto a contrasto. Disponibili anche nuovi cerchi in lega da 16” e 17”. All’interno, invece, il veicolo propone quattro diversi ambienti, tre dei quali nuovi.

La nuova Citroën C3 Aircross permette ai suoi clienti di sentirsi come a casa propria, aumentando il comfort di marcia grazie ai nuovi sedili Advanced Comfort. La nuova console centrale integrata un grande vano portaoggetti richiudibile nella parte posteriore, accessibile sia dai passeggeri anteriori che da quelli posteriori.

Il generoso spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e l’altezza del tetto permettono di godere di un’abitabilità eccezionale. Inoltre, i sedili posteriori possono scorrere in due parti indipendenti per 150 mm mentre, con il sedile del passeggero anteriore reclinato, il SUV propone una lunghezza di carico pari a 2,40 metri. Le ampie superfici vetrate e il tetto in vetro panoramico apribile elettricamente consentono all’abitacolo di proporre un’eccezionale luminosità.

La nuova C3 Aircross propone tutte le tecnologie per garantire serenità e sicurezza alla guida: 12 tecnologie intuitive di assistenza alla guida come il Grip Control con Hill Assist Descent, il display head-up a colori e il sistema di ricarica wireless per smartphone compatibili e cinque tecnologie di connettività fra cui il sistema di infotainment Citroën Connect Nav con display touch da 9 pollici.

In Italia, la nuova Citroën C3 Aircross è disponibile in cinque diversi allestimenti: Live, Feel, Shine, Shine Pack e C-Series. Quest’ultima, basata sulla variante Feel, propone una personalizzazione esterna e interna esclusiva. In particolare, troviamo cerchi in lega X Cross diamantati da 16”, tetto a contrasto Pearl Black, sistema Connect Radio DAB con comandi al volante, sei altoparlanti, funzione Mirror Screen, climatizzatore automatico e tergicristallo automatico con sensore pioggia.

Arrivando ai motori, il nuovo SUV è disponibile con propulsori PureTech 100 e 130 e BlueHDi 100 e 120. Il PureTech 110 e il BlueHDi 110 sono abbinati a un cambio manuale a 6 rapporti mentre i PureTech 130 e BlueHDi 120 a uno automatico a 6 marce. La nuova Citroën C3 Aircross, infine, arriverà nelle concessionarie Citroën italiane a partire da giugno 2021.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI