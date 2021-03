Da dove passa il futuro dell’auto elettrica? Dalle ricariche normali e veloci. A tale proposito, Enel X inaugura la prima area cittadina per la ricarica ultrafast. La sede è Roma, in collaborazione con Volkswagen Group Italia.

Tecnicamente, si tratta della prima area cittadina per la ricarica ultrafast, con caricatori HPC (High Power Charging). Per fare il pieno di energia alla propria auto in poco tempo, dichiara Francesco Venturini, CEO di Enel X. Se ne aggiungeranno altre nelle principali città italiane.

L’Enel X Store di corso Francia è la prima area urbana ultrafast con quattro stazioni HPC (High Power Charger). Consentono la ricarica di altrettanti veicoli contemporaneamente. Si tratta delle prime quattro stazioni ultrafast in Italia del progetto “Central European Ultra Charging”. Cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito della call Connecting Europe Facility Transport 2017.

Pieno elettrico super veloce con potenza fino a 350 kW

Ciascun punto di ricarica ultrafast ha una potenza fino a 350 kW. Permette, alle auto elettriche compatibili con la carica a potenza elevata, di fare il pieno di energia in circa 20 minuti. Nell’Enel X Store di Corso Francia sono inoltre disponibili prodotti per l’efficientamento energetico, come impianti per il riscaldamento e la climatizzazione. A questi si aggiungono soluzioni specifiche come JuiceAbility: permette di utilizzare l’infrastruttura pubblica per la ricarica delle sedie a ruote elettriche.

Lo store offre anche l’opportunità di effettuare i pagamenti di bollettini, le ricariche, a breve disponibili anche per l’app JuicePass per fare il pieno alle vetture elettriche.

Un altro passo verso la mobilità sostenibile a Roma

Secondo la sindaca Raggi, si rafforza così la presenza in città di punti di ricarica elettrica. Incentivando l’utilizzo di veicoli a emissione zero. Un tassello nel percorso che Roma Capitale ha avviato in tema di mobilità sostenibile, efficientamento energetico e innovazione.

