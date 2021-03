Vauxhall: il nuovo logo è stato installato presso Chalton House

I dipendenti e i visitatori della sede di Vauxhall presente a Chalton House (Luton) saranno ora accolti dal nuovo logo Griffin che è stato installato sull’edificio e intorno al sito.

Già presente sui cofani e sulle estremità posteriori dei nuovissimi Mokka e Crossland, il nuovo logo – creato dal vicepresidente dell’area design di Vauxhall-Opel Mark Adams – può essere ora trovato di fronte all’edificio Chalton House e in tutto il sito, così come all’interno delle sale riunioni.

Vauxhall: il nuovo logo Griffin è stato installato presso Chalton House

Il nuovo logo è stato svelato ufficialmente verso la fine dello scorso anno come parte di una più ampia evoluzione del design del marchio di Stellantis e ora è caratterizzato da una interpretazione 2D dell’iconico Griffin. La riprogettazione rafforza la posizione di Vauxhall come un marchio britannico in continua evoluzione ed innovazione.

Oltre al nuovo luogo, Vauxhall ha anche svelato il nuovo frontale Vizor caratterizzato da un pannello singolo che integra griglia anteriore, fari e nuovo logo Griffin. Il nuovo frontale Vauxhall Vizor può essere trovato già sui nuovissimi Mokka e Crossland e su tutti i nuovi modelli in arrivo.

Per chi non lo sapesse, Chalton House è diventata la nuova sede della casa automobilistica britannica nel maggio 2019 dopo quasi 30 anni trascorsi nella precedente Griffin House. All’interno è possibile trovare diversi uffici moderni che si occupano di vendite, marketing, comunicazione e finanza. Il lancio del nuovo logo nel resto della rete di Vauxhall è già in corso e avverrà presso altre sedi aziendali e concessionarie di vendita al dettaglio.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI