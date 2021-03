Mopar e Dodge pronte a dare il massimo nella stagione NHRA 2021

Mopar e Dodge/SRT sono pronte a gareggiare nella stagione del 70º anniversario della National Hot Rod Association (NHRA) Drag Racing Series come promotori dei Funny Car World Champions 2020. NHRA darà il via al suo programma composto da 22 eventi nazionali in questa settimana con la 52ª edizione dello storico Gainesville Raceway che si terrà in Florida il 12-14 marzo.

La partnership tra Mopar e Dodge/SRT ha concluso la precedente versione NHRA guadagnando la terza corona di Funny Car con il pilota Matt Hagan del team Don Schumacher Racing (DSR) a bordo di una Dodge Charger SRT Hellcat Redeye. È stato il loro sesto titolo mondiale di Funny Car con le precedenti vittorie di Gary Scelzi (2005), Jack Beckman (2012) e Ron Capps (2016) da quando hanno collaborato ufficialmente con DSR nel 2003.

Mopar e Dodge: tutto pronto per l’inizio della stagione NHRA 2021

Nell’ambito dei preparativi per la stagione 2021 con la squadra più vincente della storia della serie NHRA, i due brand di Stellantis hanno anche esteso la partnership con Don Schumacher Racing per la 19ª stagione consecutiva, basandosi sul rapporto iniziato con Don Schumacher come pilota nel 1971 prima che fosse ufficializzata la sua squadra nel 2003.

Assieme hanno conquistato 13 campionati e 278 vittorie in quattro diverse categorie (161 Funny Car, 111 Top Fuel, three Pro Stock e three Factory Super Stock) delle 358 complessive. Nel 2020, una performance dominante per l’intera stagione dei piloti Jack Beckman, Tommy Johnson Jr., Matt Hagan e Ron Capps di DSR Funny Car hanno visto il quartetto unirsi per vincere gli 11 trofei Wally dell’evento nazionale, mettendo insieme un record di 14 gare totali senza sconfitte.

I piloti DSR di quest’anno si batteranno per conquistare gli eventi nazionali e i campionati del mondo con Hagan (Funny Car) e Leah Pruett (Top Fuel and Factory Stock Showdown) ancora una volta con Mopar e Dodge/SRT mentre Capps (Funny Car) gareggierà con la sua Dodge Charger SRT Hellcat Redeye.

I due brand di Stellantis presenteranno anche la tanto attesa Dodge Challenger Mopar Drag Pak 2021 di quarta generazione proprio questo fine settimana. Infine, Mopar e Dodge/SRT avranno a disposizione una mostra da 446 m² al Gainesville Raceway di questo fine settimana dove ci caranno simulatori della Challenger SRT Demon e l’opportunità di vedere e provare l’esperienza delle drag race dal posto di guida a bordo di un vero simulatore della Charger SRT Hellcat Redeye.

