Nuovo Jeep Grand Wagoneer: brevetto svela in anteprima il design del SUV

Il nuovo Jeep Grand Wagoneer sarà svelato ufficialmente proprio oggi alle 18:00 (ora italiana), assieme al fratello minore Wagoneer, con la possibilità di seguire la diretta su YouTube tramite l’anteprima presente in fondo all’articolo.

In attesa di conoscere tutte le informazioni ufficiali sul SUV top di gamma, possiamo già dare uno sguardo alla sua configurazione finale prima della presentazione grazie ad alcuni brevetti trapelati su Internet nelle scorse ore.

Nuovo Jeep Grand Wagoneer: alcuni bozzetti di un brevetto rivelano il design del SUV

Questi bozzetti sono stati scoperti dai lettori di Mopar Insiders e rivelano in maniera dettagliata la versione di produzione della nuova ammiraglia della casa automobilistica statunitense. Parliamo di bozzetti presentati dal marchio di Stellantis alle varie autorità di brevetti e marchi.

Sfortunatamente, l’immagine ci mostra soltanto la parte esterna del Grand Wagoneer 2022 e non abbiamo ancora immagini degli interni. In un articolo pubblicato un paio di giorni fa abbiamo visto quattro immagini teaser condivisi da Jeep su Instagram che hanno confermato alcune caratteristiche come il design della parte frontale e l’impianto audio premium McIntosh.

Queste prime foto hanno potuto confermare le differenze fra il modello di produzione e il concept svelato lo scorso anno. Ad esempio, al posto delle barre verticali, troviamo degli elementi orizzontali cromati.

Come detto poco fa, al momento non sappiamo ancora come sono fatti gli interni del nuovo Jeep Grand Wagoneer ma speriamo che manterrà il display dato 12.1 pollici disposto centralmente e quello da 12.3 pollici per il quadro strumenti digitale presenti sulla concept car.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI