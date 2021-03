Alfa Romeo: tre anni di garanzia sulle vetture in pronta consegna prenotate online

Alfa Romeo ha iniziato a pubblicizzare una nuova promozione dedicata al sistema di prenotazione online delle auto in pronta consegna, disponibile tramite il sito ufficiale del marchio italiano. I clienti che sceglieranno la vettura con questo sistema potranno beneficiare di tre anni i garanzia sulla vettura selezionata.

La procedura per sfruttare la promozione è molto semplice. Basta accedere al sito Alfa Romeo e, in particolare alla sezione dedicata alle vetture disponibili in pronta consegna su tutto il territorio nazionale. A questo punto, bisognerà scegliere il modello che si desidera acquistare. Oltre a Giulia, Stelvio e le ultime unità di Giulietta, è possibile prenotare anche Giulia e Stelvio in versione Quadrifoglio.

Per verificare le unità disponibili sarà sufficiente inserire il CAP per visualizzare tutte le concessionarie presenti nella propria area ed i relativi stock di vetture disponibili. Una volta individuato il modello sarà possibile effettuare la prenotazione che prevede l’inserimento dei dati di una carta di pagamento con un blocco di importo pari a 500 euro che verrà prelevato solo se il cliente effettuerà l’acquisto.

Da notare che c’è anche la possibilità di contattare direttamente la concessionaria per maggiori dettagli sul veicolo disponibile in pronta consegna. Il cliente può inoltre calcolare un finanziamento disponibile nel caso di acquisto del modello selezionato, in modo da ottenere informazioni aggiuntive sui costi complessivi relativi all’acquisto.

Il sistema di prenotazioni dei veicoli in pronta consegna di Alfa Romeo include tutte le informazioni necessarie per scoprire le caratteristiche della vettura. Per ogni vettura, infatti, viene indicata nel dettaglio la dotazione e gli eventuali optional aggiuntivi inclusi in modo da semplificare la scelta sul modello da acquistare al cliente.

Le offerte di marzo per i modelli Alfa Romeo

Consultando la sezione per le vetture in pronta consegna, i clienti interessati all’acquisto di una nuova Alfa Romeo potranno trovare svariate offerte disponibili. Questi modelli, infatti, sono proposti con un prezzo spesso molto scontato e quindi possono rappresentare delle ottime occasioni per acquistare una nuova Alfa Romeo ad un prezzo contenuto.

Per tutto il mese di marzo, inoltre, Giulia e Stelvio sono disponibili anche in offerta con la soluzione Noleggio Chiaro che consente di sottoscrivere un contratto di noleggio (anticipo a partire da 11.900 euro e 36 rate mensili) con la possibilità di ottenere il diritto di prelazione sull’acquisto. Il cliente che sceglie Noleggio Chiaro, già al momento della sottoscrizione del contratto, conosce l’eventuale prezzo del riscatto della vettura.

Per le versioni Rosso Edizione di Giulia e Stelvio, allestimenti entry level del MY 2021 dei due modelli di segmento D, la formula Noleggio Chiaro prevede un anticipo di 11.900 euro e 36 rate mensili da 349 euro. Il riscatto, invece, è di 22.300 euro per Giulia e 30.200 euro per Stelvio. Da notare, invece, che le Giulietta in pronta consegna sono disponibili con acquisto con finanziamento che prevede anticipo zero e prima rata a 180 giorni. Il pagamento rateale prevede 67 rate mensili a partire da 353 euro.

