Alfa Romeo Giulia e Stelvio Rosso Edizione disponibili a marzo a 349 euro al mese

Per questo mese, Alfa Romeo ha deciso di lanciare un’interessante promozione che riguarda le versioni Rosso Edizione di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. In particolare, la nuova offerta consiste nel noleggio e nell’acquisto a fine contratto. La variante Rosso Edizione propone un equipaggiamento di serie completo e più ricco rispetto alla versione entry-level di entrambi i modelli.

Attraverso la promozione Noleggio Chiaro, valida fino al 31 marzo 2021, è possibile noleggiare i due veicoli del Biscione sfruttando una formula che prevede un anticipo e 36 mesi di noleggio. Ovviamente, nel canone mensile sono inclusi tutti i vari servizi come ad esempio la copertura assicurativa e il furto e incendio.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Rosso Edizione: le due auto possono essere noleggiate pagando 349 euro al mese

L’Alfa Romeo Giulia Rosso Edizione può essere noleggiata a 349 euro al mese per 36 mesi, versando un anticipo di 11.900 euro. Nel canone mensile sono inclusi polizza assicurativa, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza statale, servizio di infomobilità I-Care e utilizzo gratuito di Leasys Umove. Al termine del contratto di noleggio, il cliente avrà la possibilità di acquistare la berlina al costo di 22.300 euro.

Sotto il cofano della Giulia Rosso Edizione è presente un motore turbodiesel da 2.2 litri in grado di sviluppare una potenza di 160 CV. Quest’ultimo è abbinato a un cambio automatico e alla trazione integrale. Di serie, l’auto propone cerchi in lega Sport da 19”, doppio terminale di scarico, sistema di infotainment Alfa Connect con schermo touch da 8.8 pollici, volante in pelle con comandi multifunzione, fari bi-xenon adattivi e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Stelvio Rosso Edizione, sono previste le stesse condizioni viste sulla Giulia e in questo caso al termine del contratto di noleggio bisognerà pagare 30.200 euro. Pure in questo caso è presente un motore turbodiesel da 2.2 litri con potenza di 160 CV, abbinato alla trazione integrale e a un cambio automatico.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI