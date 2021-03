Free2Move si espande a Portland in Oregon

Free2Move ha annunciato oggi l’intenzione di fornire i suoi servizi di car sharing nella grande area di Portland in Oregon, a partire dalla tarda primavera / inizio estate con una flotta di 200 Jeep Renegade. L’ annuncio di Portland è il primo del suo genere per Free2Move dalla fondazione della sua nuova società madre Stellantis e riflette un modello di crescita basato su un aumento del 40% dell’attività complessiva di car sharing durante la seconda metà del 2020.

“Siamo davvero lieti di lanciare il nostro servizio di car sharing Free2Move a Portland. Sulla base del successo della nostra attività a Washington DC, siamo sicuri che Portland sarà la nostra prossima grande mossa”, afferma Mike Manley, capo delle operazioni nordamericane di Stellantis.

“Con la conoscenza e l’esperienza che abbiamo acquisito in altri mercati e la grande soddisfazione dei nostri clienti, non vediamo l’ora di fornire la migliore esperienza possibile ai residenti di Portland “, ha aggiunto Brigitte Courtehoux, amministratore delegato di Free2Move.

Portland è un luogo ideale per Free2Move poiché la città ha costantemente dimostrato il suo impegno per soluzioni di mobilità alternative. In qualità di unico fornitore di car sharing, Free2Move si unirà a una serie di altri fornitori di mobilità – inclusi scooter e biciclette – per garantire ai residenti di Portland una vasta gamma di opzioni di trasporto pubblico e personale.

“Portland è stata a lungo un pioniere nel car-sharing e i portlandesi hanno abbracciato con entusiasmo questo modo di spostarsi, ha affermato Chris Warner, direttore, Portland Bureau of Transportation.” Siamo entusiasti che Free2Move arriverà nella nostra città e che altri portlandesi avrà un’altra opzione di trasporto facile e conveniente. ”

Con pochi clic su un’app facile da usare, i clienti di Free2Move potranno localizzare un’auto self-service vicino a loro e prenotarla per pochi minuti, poche ore o per la giornata. I clienti possono accedere a tutto ciò di cui hanno bisogno per registrarsi a questi servizi su https://www.free2move.com/en-US/free-floating-car-sharing-portland . Iscrivendosi in anticipo, Free2Move sarà in grado di fornire ai residenti aggiornamenti su quando il servizio è stabilito a Portland.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI