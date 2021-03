Lo stabilimento Stellantis di Vigo interromperà oggi il turno di notte

Lo stabilimento di Vigo del gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra PSA e Fca, ha comunicato al consiglio di fabbrica che mercoledì fermerà la produzione nel turno di notte per problemi di approvvigionamento. Questa sosta interessa il turno notturno dei due sistemi di assemblaggio, e anche l’officina batterie, che coinvolge poco più di 1.500 operai.

Lo stabilimento di Vigo ha già dovuto interrompere la produzione un paio di settimane fa a causa della carenza di microchip. Quella interruzione ha significato fermare la produzione di circa 2.000 veicoli.

Ricordiamo inoltre che la società ha anche confermato che, dopo i risultati finanziari per l’anno 2020 (con un utile netto di oltre 2.000 milioni per il gruppo), la percentuale massima di riferimento del premio variabile concordata con i sindacati SIT sarà migliorato nella negoziazione dell’accordo.

In questo modo la percentuale viene aumentata dal 5,75% al ​​7,08% della retribuzione annua lorda, come retribuzione variabile, a cui si aggiungono 150 euro lordi come premio alla qualità. Pertanto, 1.979 euro lordi saranno pagati come minimo di retribuzione variabile per un lavoratore a tempo pieno in alto durante tutto l’anno.

I beneficiari saranno i lavoratori che sono stati registrati per un minimo di 90 giorni nel 2020, e il pagamento sarà effettuato sul libro paga di marzo, che viene pagato ad aprile.

