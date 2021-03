Jeep Renegade 4xe ora avvisa il proprietario se viene rubato

Jeep ha annunciato un servizio davvero interessante rivolto a tutti coloro che decidono di acquistare il nuovo Jeep Renegade 4xe ibrido plug-in. My Theft Assistance, il nome del nuovo servizio, è disponibile al momento soltanto nel Regno Unito, per la variante PHEV del famoso SUV compatto e viene offerto come parte dei servizi My Uconnect proposti da Stellantis.

La funzione permette ai possessori del veicolo di scegliere come desiderano essere avvisati nel caso in cui la vettura venga danneggiata o rimorchiata, con la possibilità di ricevere SMS, telefonate, e-mail o una semplice notifiche push nell’app dedicata da installare sullo smartphone personale.

Jeep Renegade 4xe: My Theft Assistance è il nuovo servizio contro i furti lanciato nel Regno Unito

In caso di furto del veicolo, i proprietari possono richiedere ulteriore assistenza tramite l’app My Uconnect che dà accesso a varie tecnologie di sicurezza nel momento in cui il furto viene confermato dalla polizia. Simile al sistema Find my phone presente sugli smartphone, My Theft Assistance attiva la funzione di localizzazione del Jeep Renegade 4xe e inoltre blocca l’accensione.

Damien Dally, country manager di Jeep UK, ha detto: “L’aumento dei furti d’auto in tutto il Regno Unito è motivo di preoccupazione e un’esperienza che i proprietari cercheranno di evitare a tutti i costi. L’innovativa tecnologia di assistenza ai furti darà indubbiamente ai proprietari Jeep e ai futuri acquirenti la tranquillità che le loro auto e le loro cose sono al sicuro“.

Vi ricordiamo che nel Regno Unito il Jeep Renegade 4xe viene offerto negli allestimenti Limited, Longitude e Trailhawk ad un prezzo di partenza di 32.600 sterline (38.034 euro). Il gruppo propulsore ibrido plug-in riesce a sviluppare una potenza massima di 243 CV e permette al SUV di impiegare 7,1 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

Accanto ai motori troviamo una trasmissione automatica a 6 rapporti, tre modalità di guida, trazione integrale (optional) e una batteria che permette di viaggiare fino a 42 km in modalità 100% elettrica senza produrre emissioni.

