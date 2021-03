Daytona Shooting Brake Hommage: Niels van Roij sta lavorando a un nuovo progetto

Il famoso carrozziera belga Niels van Roij Design, nota società che recentemente ha annunciato la Ferrari Breadvan Hommage basata sulla 550 Maranello, sta lavorando a un altro progetto molto interessante chiamato Daytona Shooting Brake Hommage.

Con l’obiettivo di rendere omaggio all’originale Ferrari Daytona Shooting Brake, il nuovo progetto riprenderà il suo aspetto generale, incluso il muso lungo, il design dei fari e la parte esterna dell’abitacolo, anche se tutto avrà un tocco moderno in quanto sarà basato su una vettura italiana più recente.

Daytona Shooting Brake Hommage: il nuovo progetto dovrebbe basarsi sulla Ferrari 599 GTB Fiorano

Niels van Roij ha detto: “Progettare la Daytona Shooting Brake Hommage è un compito onorevole e una grande opportunità. Il progetto è tanto ambizioso quanto impegnativo. Trasformare la leggendaria shooting brake classica degli anni ’70 in un pezzo di design automobilistico contemporaneo sarà complesso. Intendiamo celebrare il modello originale, assicurandoci di non esserne vincolati nella nostra immaginazione“.

Secondo l’azienda, la moderna interpretazione dell’esclusiva vettura sarà basata su una granturismo prodotta dalla casa automobilistica italiana, più precisamente una biposto che è stata prodotta dal 2006 al 2013. Molto probabilmente si tratta della Ferrari 599 GTB Fiorano.

Quest’ultima è arrivata sul mercato con un potente motore V12 da 6 litri montato in posizione centrale capace di sviluppare una potenza di 620 CV e 608 nm di coppia massima e abbinato a un cambio manuale a 6 marce o a uno manuale automatizzato a 6 rapporti. La supercar impiegava poco più di 3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiungeva una velocità massima di 330 km/h.

