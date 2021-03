Regno Unito: il governo dà una spinta all’innovazione degli EV con 20 milioni di sterline

L’iniziativa Transitioning To Zero Emissions Vehicles, annunciata nelle scorse ore nel Regno Unito, incoraggia lo sviluppo di innovazioni tecnologiche nel settore dei veicoli elettrici. In totale sono stati messi a disposizione 18 milioni di sterline (21 milioni di euro) mentre altri 2 milioni (2,3 milioni di euro) sono stati promossi dal governo per sostenere l’innovazione di piccole imprese e organizzazioni attraverso la Niche Vehicle Network.

Quest’ultima è un’associazione indipendente composta da oltre 900 produttori di veicoli di nicchia e società di ingegneria che promuovono una ricerca sulla tecnologia a basse emissioni di carbonio.

Regno Unito: il governo ha messo a disposizione 20 milioni di sterline per sviluppare il mercato degli EV

Grant Shapps, segretario di Stato per i trasporti, ha detto: “Il finanziamento annunciato oggi aiuterà a sfruttare alcuni dei talenti più brillanti dell’industria tecnologica del Regno Unito, incoraggiando le aziende a diventare leader globali nell’innovazione dei veicoli elettrici, creando posti di lavoro e accelerando verso le nostre ambizioni“.

Annunciato nel 2017, una grossa parte della ricerca a zero emissioni dell’Office for Low Emission Vehicle (OLEV) è stata assegnata già a diversi progetti. A febbraio dello stesso anno, il governo britannico ha investito oltre 1,3 milioni di sterline (1,5 milioni di euro) nella società di conversione dell’idrogeno Ulemco per sviluppare un’ambulanza alimentata a idrogeno che dovrebbe arrivare sulle strade di Londra entro la fine di quest’anno.

I finanziamenti sono stati destinati anche ad altre aziende fra cui una startup tecnologica che ha ricevuto 3 milioni di sterline (3,5 milioni di euro) per la sviluppare un caricatore pop-up per veicoli elettrici che si solleva dal marciapiede e fornisce una soluzione a basso costo ai proprietari di EV che non hanno un parcheggio privato o un garage.

