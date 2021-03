Master Maserati Driving Experience 2021: c’è anche la nuovissima MC20

Il Coronavirus non blocca i corsi di guida messi in pratica da Maserati anche per la stagione attuale. Il Tridente propone infatti anche per il 2021 il programma Master Maserati Driving Experience in accordo con una novità che non può che fare piacere: nel parterre delle vetture disponibili ci sarà anche la bellissima Maserati MC20, ovvero la super sportiva di casa Maserati che da qualche mese a questa parte è sulla bocca di tutti. Ma accanto a questa non mancano le Maserati Levante Trofeo e Ghibli Trofeo.

I corsi proposti da Maserati si articolano su quattro format differenti: Engine Start, GT, Sport e MC20 Master. Il livello Engine Start prevede un approccio base con un’esperienza che dura mezza giornata e permette a chi parteciperà di guidare le Ghibli Trofeo o Levante Trofeo su un circuito, ma c’è anche la possibilità di sedersi accanto ad un pilota professionista a bordo della MC20 nell’occasione di un giro veloce di pista.

Il livello GT permette invece di godersi una giornata intera in pista con sessioni di handling veloce, analisi dei video e la possibilità di disporre della telemetria di bordo. In questo modo ogni partecipante potrà adoperare a scelta tutti e tre i modelli più potenti messi a disposizione dal tridente: la MC20 si potrà utilizzare però solo in GT Driving Mode. Il format Sport prevede sempre una giornata di test alla guida dei tre modelli messi a disposizione da Maserati, con la possibilità di apprendere tutte le tecniche di guida in circuito anche al volante della Gran Turismo MC GT4 da gara.

A partire dal 27 maggio

I corsi della Master Maserati Driving Experience si svolgeranno in dieci appuntamenti a partire dal 27 maggio prossimo e fino al 14 ottobre sul tracciato di Varano de’ Melegari. Dal 1999 ad oggi Maserati ha organizzato oltre 550 corsi di guida di questo tipo con oltre 700 giornate in pista. Ai Master di Maserati hanno partecipato oltre 7.000 utenti e appassionati provenienti da oltre 50 Paesi del mondo: il 32% di questi Maserati provenienti da Paesi non europei, in particolar modo originari dei Paesi asiatici e dagli Stati Uniti d’America.

Le attività proposte da Maserati prevedono la collaborazione della Scuderia de Adamich che è partner e coordinatore dei corsi di guida Master Maserati già a partire dal 1999. In questi ventidue anni di attività sono stati una trentina i modelli del Tridente utilizzati. Infine il format MC20 Master prevede due giornate di test in pista in entrambi i casi a bordo della prestante MC20 del Tridente. Il format prevede quindi la possibilità di imparare a guidare sul serio la super sportiva grazie alle differenti modalità di guida a disposizione e con l’utilizzo o meno dei controlli elettronici. Tutti i format prevedono inoltre l’introduzione di attività esclusive per chi accompagna i partecipanti ai Master Maserati Driving Experience a cominciare da escursioni in e-bike, pause relax in spa e esperienze culinarie con chef stellati. I prezzi partono da 900 euro a persona per il format Engine Sport e raggiungono i 10.000 euro a persona per il format MC20 Master.

