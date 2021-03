Citroën annuncerà una nuova auto elettrica ad aprile

Citroën ha organizzato oggi un evento chiamato Electric for All, che ha fornito dettagli o indizi su quale sarà la prossima auto elettrica del marchio francese ad essere completamente elettrificata. Nuno Marques, direttore di Citroën nella penisola iberica ha commentato che questa nuova vettura che verrà presentata ad aprile farà parte di uno dei segmenti più apprezzati del mercato, ovvero potrebbe essere un SUV (segmento B) o una compatta (segmento C ).

In un primo momento, si potrebbe pensare che potrebbe essere la Citroën ë-C3, una delle auto del marchio francese più apprezzate e che rientra nel segmento B, tuttavia se prendiamo come base la strategia di elettrificazione che segue l’intero gruppo, la C3 elettrica, non entrerebbe per il momento in questa strategia, visto che recentemente sia la C3 che la C3 Aircross hanno ricevuto un restyling, che non ha contemplato la versione elettrica.

Un’altra ipotesi è che si possa trattare della Citroën C4, anche se in questo caso, come avevamo annunciato qualche mese fa, la Citroën ë-C4 era già stata presentata, quindi non ci resta che pensare che potrebbe essere la variante Aircross della stessa C4, ovvero la Citroën ë-C4 Aircross, una variante più SUV della ë-C4 e che si adatterebbe a tutti i dettagli avanzati da Nuno Marques.

In termini di prestazioni, probabilmente e quasi senza dubbio manterrà le stesse dei suoi fratelli, ovvero una batteria da 50 kWh e un motore elettrico da 100 kW (136 HP) , poiché è la configurazione che il gruppo sta utilizzando in tutte le sue varianti elettriche pure. Infine, Nuno Marqués ha voluto svelare un dato abbastanza importante per il marchio, che prevede che nel 2021 in Spagna la vendita di auto plug-in (pure elettriche e ibride plug-in) raggiungerà una quota compresa tra il 5% e il 10% del vendite globali.

