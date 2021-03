Citroën C3 Sporty avvistata in India con il corpo della Aircross

La C3 Aircross è stata avvistata in India quasi senza alcuna mimetizzazione. Tuttavia, il modello viene sfruttato anche come una base di prova di un altro veicolo chiamato Citroën C3 Sporty. Quest’ultima utilizzerà la piattaforma CMP al posto della PF1 che si trova alla base proprio della C3 Aircross vista nelle ultime foto spia pubblicate in rete. Si tratta di un modello rivolto ai mercati indiano e brasiliano.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Web, la nuova vettura del marchio di Stellantis dovrebbe avere un corpo lungo 4,18 metri, quindi si adatterebbe molto bene ai due paesi. Nel mercato indiano, la C3 Sporty dovrebbe debuttare con i motori PureTech da 1.2 litri, partendo dalla versione aspirata con potenza di 82 CV fino alle varianti turbo da 100 e 116 CV.

Citroën C3 Sporty: un nuovo prototipo è stato avvistato in India con il corpo della Aircross

Accanto ai propulsori benzina dovremmo trovare un cambio manuale a 5 o 6 marce più uno automatico a 6 e 8 rapporti. In Brasile, a causa dei bassi costi del progetto, Stellantis dovrebbe introdurre il motore EC5M Flex da 1.6 litri con potenza massima di 118 CV, anche se la versione entry-level potrebbe ospitare sotto il cofano il Flex 1.2 fino a 90 CV. Accanto ai due propulsori dovremmo trovare un cambio sia automatico che manuale.

La Citroën C3 Sporty, prevista per il lancio ufficiale verso la fine di quest’anno, sarà un’opportunità per la casa automobilistica francese di conquistare buone vendite nel mercato brasiliano in quanto attualmente troviamo soltanto la C4 Cactus e il furgone Jumpy.

Assieme al Progetto 363 di Fiat, la C3 Sporty dovrebbe permettere a Stellantis di conquistare ancor di più il mercato brasiliano, oltre ad altri nuovi modelli attesi nei prossimi due anni. L’arrivo sul mercato della Citroën C3 Sporty permetteranno al brand francese di iniziare una nuova fase nel paese. Oltre a questo, ci sarà una berlina compatta da posizionare al di sopra della Sporty, secondo le ultime indiscrezioni.

