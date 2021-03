La Ferrari 488 GT Modificata avrà pneumatici Pirelli P Zero DHE

Ferrari ha scelto gli pneumatici Pirelli P Zero DHE come primo equipaggiamento per la nuova Ferrari 488 GT Modificata. Per chi non la conoscesse, si tratta di un’auto riservata esclusivamente all’uso in pista durante i track day e gli eventi di Ferrari Club Competizioni GT.

Questa vettura è stata ideata per i clienti sportivi che corrono nei campionati GT a bordo di una vettura del cavallino rampante ed è un mix fra la 488 GTE e la 488 GT3. La nuova 488 GT Modificata, svelata lo scorso novembre, farà la sua prima apparizione in pubblico in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2020 che si svolgeranno dal 4 al 7 novembre 2021 presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Ferrari 488 GT Modificata: scelti gli pneumatici Pirelli P Zero DHE

Gli pneumatici P Zero DHE sviluppati da Pirelli (per tutte le auto GT3) misurano 325/680-18 sull’anteriore e 325/705-18 sul posteriore. Le nuove gomme arrivano sul mercato per sostituire le DH2 e portano con sé alcune modifiche studiate per renderle ancora più versatili in modo da accontentare i piloti professionisti e dilettanti che si mettono al volante di un’auto GT3.

In aggiunta, il Pirelli P Zero DHE riesce a garantire ancora più affidabilità e consistenza rispetto al modello precedente ed è in grado di assicurare ottime prestazioni su svariati circuiti e in diverse condizioni climatiche. È dal 1993 che Pirelli collabora con la casa automobilistica modenese, ricoprendo il ruolo di fornitore esclusivo di pneumatici del Ferrari Challenge in tutto il mondo.

Inoltre, questa collaborazione tecnica è molto importante per il noto produttore di gomme in quanto gli permette di avere un campo di prova dove testare le ultime tecnologie sviluppate prima di portarle sugli pneumatici stradali.

