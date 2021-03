Nuovo Fiat Strada: aumentano i prezzi dopo un leggero aggiornamento

Fiat ha deciso di aumentare i prezzi del nuovo Fiat Strada in Brasile. Dopo aver annunciato un piccolo aggiornamento dell’equipaggiamento disponibile. Adesso, la versione top di gamma Volcano costa 85.890 R$ (12.296 euro), quindi è 926 R$ (132 euro) più costosa rispetto a prima. Il modello Freedom Cabine Plus adesso costa 78.390 R$ (11.222 euro) rispetto a 76.890 R$ (11.008 euro), con un aumento di 1900 R$ (272 euro).

La versione a doppia cabina, invece, è aumentata di 1183 R$ (169 euro), passando da 81.807 R$ (11.712 euro) a 83.390 R$ (11.936 euro). Il nuovo Fiat Strada Endurance, con motore 1.4, passa da 68.667 R$ (9829 euro) a 70.890 R$ (10.147 euro) nella variante Cabine Plus (+2223 R$ – 318 euro). La variante a doppia cabina, invece, ha aumentato il suo prezzo di 531 R$ (76 euro), da 79.859 R$ (11.431 euro) a 80.390 R$ (11.507 euro).

Nuovo Fiat Strada: il leggero aggiornamento apportato alla gamma fa aumentare di prezzo tutte le versioni

Dopo aver ricevuto di recente dei piccoli miglioramenti, il nuovo Strada si è riadattato con l’obiettivo di compensare la svalutazione della valuta, le perdite dovute al coronavirus e altro ancora.

Le versioni Endurance Cabine Plus e a doppia cabina, con motore Fire Evo 1.4 8V con potenza fino a 88 CV, punta sul lavoro. La variante Freedom, invece, riesce ad offrire un perfetto mix fra comfort e prestazioni con un propulsore Firefly 1.3 in grado di sviluppare fino a 109 CV di potenza.

Al top della gamma troviamo l’allestimento Volcano con il nuovo motore 1.3 e altre caratteristiche molto interessanti come i fari Full LED e i cerchi in lega da 16” disponibili come optional. Non mancano controlli di trazione e stabilità, assistenza alla partenza in salita e sistema di infotainment con supporto Android Auto ed Apple CarPlay (con supporto anche alla modalità wireless).

