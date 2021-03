La nuova Peugeot 308 quasi svelata con le ultime immagini spia

Il cambio generazionale della Peugeot 308 è uno dei progetti più ambiziosi in cui è attualmente immerso il marchio Peugeot . La terza generazione dell’interessantissima compatta francese porterà grandi novità. Le novità saranno sia estetiche, che tecnologiche e meccaniche. Questo in quanto questo modello deve adattarsi ai nuovi tempi.

La nuova generazione della 308 inaugurerà una nuova era per la firma del leone. E siamo di fronte al primo modello Peugeot che mostra la nuova immagine aziendale di Peugeot. Abbiamo già anticipato in articoli precedenti che, insieme alla nuova generazione della 308, il nuovo logo Peugeot arriverà sul mercato. Ora, questo aspetto molto rilevante a livello visivo è stato scoperto.

Ancora una volta, la nuova Peugeot 308 è stata fotografata in pieno giorno. I fotografi spia hanno seguito da vicino l’intero processo di sviluppo della nuova generazione. Tuttavia, a differenza degli avvistamenti precedenti, questa volta abbiamo l’opportunità di dare uno sguardo al veicolo totalmente senza coperture. La nuova Peugeot 308 è stata avvistata quasi senza mimetizzazioni. Il marchio ha fatto una svista di cui hanno approfittato i fotografi.

Il frontale adotta la nuova filosofia di design che Peugeot sta applicando ai suoi nuovi modelli. Ha gruppi ottici molto sottili e con tecnologia LED, da cui emanano queste “zanne” per l’illuminazione diurna. I fari si collegano direttamente a una griglia di dimensioni generose su cui si trova il nuovo logo Peugeot. Appena sopra, fuori dalla griglia, c’è il nome del modello.

Vale anche la pena notare le forme del paraurti, le prese d’aria e il design dei cerchi. Questo prototipo rivela una configurazione tipica di un livello di allestimento sportivo che esalta il lato più dinamico della compatta francese. Per quanto riguarda la parte posteriore, purtroppo è ancora ricoperta da una tela, sebbene sulla base di prototipi precedentemente cacciati, è facile vedere come saranno le sue forme e linee. Inoltre, dettagli come i fanali posteriori sono parzialmente visibili attraverso la tela.

