Peugeot e-208 leader delle vendite in Francia a febbraio

La Peugeot e-208 ha chiuso il mese di febbraio 2021 al vertice delle vendite di veicoli 100% elettrici sul mercato in Francia. Come ogni mese, il barometro di Avere France pubblica i suoi record di vendite di automobili nella regione. La prima osservazione è che, a causa della crisi sanitaria ed economica, i numeri continuano a scendere , come un 2020 che è già nero per il settore. La Peugeot e-208 ha chiuso il mese di febbraio 2021 al vertice delle vendite di veicoli 100% elettrici sul mercato in Francia.

Già osservata nel 2020, si conferma la tendenza verso i propulsori ibridi elettrici e ricaricabili. Mentre le vendite di veicoli leggeri nuovi sono tornate a scendere a febbraio (-18%), il calo è stato meno pronunciato per le auto elettriche (-11%).

Al contrario, i veicoli ibridi plug-in possono vantare una buona progressione (+ 134%). In totale, la Francia ha registrato un aumento del 30% delle immatricolazioni di veicoli elettrici ricaricabili (18.247 unità), raggiungendo il 10,7% della quota di mercato.

In termini di numeri, il Gruppo PSA ha chiuso il mese al vertice della classifica con la Peugeot e-208, che ha venduto 1.484 unità, però in calo del 41%. Tesla Model 3 sale al secondo posto grazie a un salto del 14% nelle registrazioni. Il Gruppo Renault mantiene un piede sul podio con la Zoe , le cui vendite mostrano il colpo (-65%) sebbene rimanga la seconda auto 100% elettrica più venduta nel cumulato gennaio-febbraio.

Le vendite di auto in Francia si sono avvicinate alla soglia di 355.000 unità nel febbraio 2021, in aumento rispetto al 2020 allo stesso tempo (338.000). Al momento, in Francia sono immatricolati più di 500.000 veicoli elettrici e ibridi plug-in

