Regno Unito vendite febbraio: Alfa Romeo, Dacia e Honda precipitano

Nel mese di febbraio le immatricolazioni di veicoli nuovi nel Regno Unito hanno registrato una flessione del 35,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, raggiungendo un volume totale di 51.312 unità consegnate ai nuovi clienti. Per tipologia di carburante, i veicoli a benzina sono rimasti i più venduti con una quota del 52,1% e 26.752 unità. Sono stati venduti anche 6.761 diesel, 5.187 MHEV a benzina, 2.758 MHEV diesel, 3.516 elettrici puri, 3.207 ibridi e 3.131 PHEV.

Nel mese di febbraio le immatricolazioni di veicoli nuovi nel Regno Unito hanno registrato una flessione del 35,5%: precipita Alfa Romeo

Tra le maggiori diminuzioni registrate a febbraio nel regno Unito, vanno citate le cadute di Suzuki (-49,9 per cento), Renault (-47,1 per cento), Mazda (-47,7 per cento), Lexus (-54,5 per cento), Jaguar (-60,6 per cento), Hyundai (-49,0 per cento), Honda (-72,5 per cento), Fiat (-61,2 per cento), Dacia (-64,4 per cento) e Alfa Romeo (-73, 3 per cento). Dunque per Alfa Romeo ancora un mese negativo nel Regno Unito dopo che anche negli scorsi mesi si era registrata una flessione delle immatricolazioni piuttosto netta.

