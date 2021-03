Alfa Romeo 4C: in Friuli una scuola guida ne mette a disposizione una per fare pratica

Oggi l’Alfa Romeo 4C non si può più ordinare in Europa, ma continua a catalizzare l’attenzione degli appassionati del Biscione che vedono nelle sue caratteristiche uno degli ultimi ritrovati di un marchio che necessità di un’autentica rinascita. Circola però da qualche giorno, dopo una prima apparizione su Quattroruote, la notizia che una autoscuola friulana sta adoperando proprio una Alfa Romeo 4C per le attività di scuola guida!

C’è di chi essere fortunati quindi ad avere a disposizione un foglio rosa a Gemona del Friuli, specialmente se si sceglie di fare pratica presso l’autoscuola Romanelli che mette a disposizione proprio una bellissima Alfa Romeo 4C con doppi comandi per l’istruttore.

Già a disposizione da un paio d’anni

Come riportato proprio da Quattroruote, la sportiva del Biscione fa parte del parco auto dell’autoscuola Romanelli già da un paio d’anni. Va ricordato che la piccola sportiva di casa Alfa Romeo monta il 1.750 benzina da 240 cavalli di potenza. Tuttavia la sportiva non è destinata a tutti e si può adoperare soltanto il sabato, ad ammetterlo è il titolare dell’autoscuola a Quattroruote: “solo quelli più preparati ed educati al volante possono guidarla. L’auto è a disposizione per un giro gratuito di un’ora, che comprende anche l’autostrada”. Mantenendo però sempre la modalità di guida in Natural, secondo quanto ammesso sempre dal titolare dell’autoscuola friulana.

Sebbene le richieste siano tante anche da chi dispone già della patente, la 4C da scuola guida è stata adoperata solamente dagli allievi della scuola guida “in possesso del foglio rosa” ha aggiunto il titolare. Interessante risulta però il fatto che i neo patentati non potranno guidare una vettura come l’Alfa Romeo 4C una volta presa la patente visto che la norma vieta la guida di vetture di potenza superiore ai 70 kW e di potenza specifica in riferimento alla tara che sia superiore agli ormai noti 55 kW.

