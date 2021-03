Peugeot e il nuovo logo per il resto della gamma: nel 2023 si completerà il cambio di identità

Se la nuova Peugeot 308 sarà la prima a svelare il nuovo logo Peugeot, gli altri modelli dovranno ancora attendere il momento di futuri restyling o l’ovvio cambiamento generazionale per cominciare ad utilizzare la nuova cifra stilistica del Leone.

Svelato alla fine di febbraio, il nuovo logo Peugeot sarà ufficialmente utilizzato su una vettura del Leone nel momento in cui sarà svelata la nuova 308. La terza generazione della compatta del costruttore di Sochaux sarà infatti il primo modello ad uscire dalle linee produttive adoperando proprio il nuovo logo del Leone. L’occasione si presenterà quindi già il prossimo 18 marzo, ma ovviamente la nuova 308 non rimarrà l’unica Peugeot ad adoperare il nuovo logo del costruttore. Oltre alle vetrine dei concessionari, la sua implementazione sarà graduale e basata sul ciclo di vita di ciascun modello. Sulla base di questi ragionamenti si può già ipotizzare una linea da seguire che il costruttore del Leone potrebbe adoperare nei prossimi mesi proprio in relazione alla nuova identità diffusa qualche giorno fa.

Genesi di un nuovo marchio

La nuova identità di Peugeot afferma il posizionamento come marchio generalista di fascia alta. Tre parole possono riassumere il nuovo logo Peugeot: qualità, atemporalità e assertività.

“Con oltre due secoli di esistenza, Peugeot è un pioniere della mobilità e un marchio leggendario nel settore automobilistico. Questo logo e questa nuova identità sono il legame tra la nostra storia e la nostra visione del futuro. Questo logo è stato pensato, progettato e sviluppato internamente con gli stessi rigorosi standard che mettiamo in ogni dettaglio delle nostre auto: qualità della lavorazione, qualità dei materiali, qualità delle finiture” ha dichiarato Matthias Hossann, direttore del design di Peugeot.

“Peugeot è l’unico produttore ad aver sviluppato internamente la propria identità. Lo studio è anche un laboratorio di idee al servizio di Peugeot e degli altri marchi del gruppo Stellantis in territori al di fuori del settore automobilistico” ha invece aggiunto Arnault Gournac, direttore del PEUGEOT Design Lab. I designer Peugeot hanno immaginato un logo al passo con i tempi, ma incarna la storia, il presente e il futuro del marchio: tuttavia appare perfettamente adatto al mondo digitale.

Il 18 marzo sulla nuova 308

Quando il prossimo 18 marzo verrà ufficialmente svelata la nuova 308, Peugeot mostrerà al grande pubblico il suo nuovo logo. Come suggerito da alcuni teaser, il nuovo logo sarà anche apposto sulle fiancate della nuova 308, mostrando così il desiderio di Peugeot di attenersi a un’immagine più premium. Tuttavia potrebbe apparire assai probabile che non tutte le versioni della 308 beneficeranno di questo particolare, che invece potrebbe essere utilizzato esclusivamente dalle versioni top di gamma. Bisognerà attendere poi il mese di giugno per la variante Station Wagon della stessa 308.

Nel 2022 sarà invece senza dubbio la nuova 508 a beneficiare a sua volta del nuovo logo. Presentata soltanto 3 anni fa e commercializzata dall’autunno dello stesso anno, la berlina sarà oggetto del restyling di metà carriera nel corso del 2022. È in questa occasione che adotterà il nuovo logo del Leone, proprio come la sua variante Station Wagon. Le varianti PSE, presentate già a fine 2020, avrebbero potuto avere diritto al nuovo logo, ma per Peugeot era indubbiamente fondamentale che la 308 fosse la punta di diamante per la presentazione della nuova immagine.

Probabilmente sarà invece nel 2023 che vedremo la maggior parte dei restyling in casa Peugeot, a cominciare dalla 208 presentata già due anni fa che sarà sicuramente oggetto di restyling proprio in quella data. Stessa sorte che toccherebbe alla 2008. Diverso potrebbe essere il destino di 3008 e 5008 che nel 2023 potrebbero essere sostituite e quindi nulla si sa sull’effettiva applicazione del nuovo logo su questi specifici modelli. Il 2023 dovrebbe quindi essere l’anno giusto per vedere il nuovo logo Peugeot su tutta quanta la gamma del costruttore francese.

