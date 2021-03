Dodge lancia negli Stati Uniti il concorso Charge Your Garage

Dodge ha annunciato nelle scorse ore il lancio di un interessante concorso chiamato Charge Your Garage realizzato in collaborazione con Mountain Dew (MTN DEW) e Speedway. Il concorso, valido fino al 2 maggio 2021, permette di vincere alcuni premi davvero interessanti fra cui un Dodge Durango R/T 2021 con motore Hemi V8 da 5.7 litri e pacchetto Tow N’ Go.

Tim Kuniskis, Chief Executive Officer di Dodge, ha detto: “La nostra recente campagna ‘Family Motto’ ha dato ai nostri fan un piccolo assaggio della nostra partnership in corso con il team di Mountain Dew che, come noi, dà il massimo in tutto ciò che fanno. C’è dell’altro in arrivo, inclusa questa iniziativa che offre ai nostri fan la possibilità di ampliare il loro garage portando a casa un nuovo Dodge Durango R/T con Hemi“.

Dodge: il nuovo concorso permette di vincere diversi premi interessanti

Il Durango R/T 2021 è un SUV molto interessante che prende in prestito l’aspetto aggressivo della versione SRT e i parafanghi anteriori e posteriori muscolosi e aggiunge un Hemi V8 da 5.7 litri ad alte prestazioni, la capacità di traino migliore della categoria (fino a 3946 kg), una velocità massima di 233 km/h, un impianto di scarico prodotto da SRT e quattro modalità di guida chiamate Track, Sport, Snow e Tow.

Il pacchetto Tow N’ Go aggiunge impianto frenante Brembo, cerchi e pneumatici SRT, impianto di scarico modificato e quattro modalità di guida aggiuntive chiamate Track, Sport, Snow e Tow. Altre caratteristiche offerte dal Dodge Durango R/T includono Performance Pages, cancellazione attiva del rumore, nuovo differenziale elettronico a slittamento limitato e sospensioni SRT con smorzamento attivo.

L’impianto frenante Brembo è costituito da dischi anteriori ventilati da 15″ e pinze Brembo a sei pistoncini e dischi posteriori ventilati da 13,8″ con pinze Brembo fisse a quattro pistoncini. Di serie, il pacchetto Tow N’ Go propone cerchi in alluminio standard da 20” con finitura Hyper Black abbinati a pneumatici Pirelli Scorpion Zero per tutte le stagioni.

