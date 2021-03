Mopar e Dodge rinnovano il loro supporto alla National Hot Rod Association

Mopar e Dodge stanno rafforzando la loro partnership con la National Hot Rod Association (NHRA) mentre la serie si prepara a celebrare 70 anni di storia delle drag race con l’inizio della stagione Camping World Series 2021.

I due marchi partner, noti da tempo per il loro coinvolgimento negli sport motoristici, amplieranno il loro supporto alla principale serie di drag racing attraverso una sponsorizzazione del Dodge//SRT U.S. Nationals in Indianapolis, la 68ª edizione del prestigioso evento cardine della NHRA e la più grande competizione di drag racing al mondo.

Dodge: la casa statunitense rinnova la collaborazione con NHRA assieme a Mopar

I due brand di Stellantis stanno anche estendendo il loro supporto agli eventi nazionali a Bandimere Speedway (Denver) e Maple Grove Raceway (Reading, Pennsylvania). Il calendario include 21 gare nella stagione 2021 e vedrà Mopar e Dodge dividere i compiti di sponsorizzazione del titolo in cinque eventi nazionali NHRA. Questi si terranno il 21-23 marchio, il 16-18 luglio, l’1-5 settembre, il 10-12 settembre e il 29 ottobre-1 novembre.

Tim Kuniskis, CEO di Dodge, ha detto: “L’eredità delle prestazioni di Dodge è intrecciata per sempre con la NHRA e l’assunzione della sponsorizzazione del titolo rafforza ulteriormente quel legame con le nostre radici. Se c’è una cosa che i clienti di auto ad alte prestazioni Dodge hanno in comune è la passione per la sensazione che si provano quando si vivono le gare NHRA. Cerchiamo di inserire una parte di quell’esperienza in ogni Dodge Charger, Challenger e Durango SRT Hellcat. Le gare di accelerazione di NHRA sono un ottimo esempio di come le prestazioni in pista vengono tradotte dai nostri ingegneri a vantaggio dei veicoli ad alte prestazioni Dodge. Dodge vende letteralmente le stesse auto che vedrai correre nelle classi Sportsman della NHRA“.

Mark Bosanac, vicepresidente di Mopar Service, Parts & Customer Care in Nord America, ha invece affermato: “Essendo la massima dimostrazione di potenza per gli appassionati di sport motoristici, le drag race di NHRA sono il luogo perfetto per mostrare il marchio Mopar. In qualità di campioni del mondo NHRA Funny Car in carica, non vediamo l’ora di aggiungere al nostro ampio elenco di risultati e vittorie. Inoltre, siamo lieti di annunciare che Mopar Express Lane tornerà come title sponsor per l’evento di gara nazionale di Reading“.

