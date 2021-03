Nuova Citroën C4 ora disponibile in Spagna con motore benzina da 155 CV

L’ultima generazione della Citroën C4 è stata presentata ufficialmente a metà del 2020. Tre mesi dopo è iniziata ad arrivare nelle varie concessionarie dei paesi in cui era prevista la commercializzazione.

Nelle scorse ore, la casa automobilistica francese ha annunciato una novità che riguarda la C4 venduta in Spagna: l’ingresso in gamma di un nuovo motore. Si tratta di un propulsore a benzina con potenza di 155 CV, abbinato a un cambio automatico. Questa nuova variante è dedicata a tutti coloro che hanno bisogno di più potenza su strada.

Nuova Citroën C4: la gamma delle motorizzazioni si amplia con il PureTech 155 EAT8

Nello specifico, sotto il cofano è presente il turbo benzina a tre cilindri PureTech da 1.2 litri disponibile soltanto per l’allestimento top di gamma. I dati forniti dal marchio di Stellantis parlano di un consumo misto di 5,8 litri ogni 100 km percorsi. Secondo quanto dichiarato, la nuova Citroën C4 con questo propulsore impiega 8,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 208 km/h. Il cambio automatico in questione è l’EAT8 a 8 marce.

Di serie, l’allestimento Shine top di gamma propone caratteristiche come riconoscimento dei segnali stradali e dei limiti di velocità, avviso di cambio involontario della corsia, rilevatore di stanchezza del conducente, monitoraggio dell’angolo cieco e altro ancora. A tutto questo vanno aggiunti cerchi Aeroblade da 18” con effetto diamantato, freno di stazionamento elettronico, climatizzatore automatico bizona e accesso e avviamento senza chiave.

Arrivando al prezzo, la Citroën C4 in versione Shine con motore PureTech 155 EAT8 è disponibile a 27.519 euro e può essere scelta in un totale di otto colori per la carrozzeria e tre diverse finiture interne. Infine, ci sono anche diversi optional e pacchetti che è possibile aggiungere.

