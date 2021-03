Alfa Romeo presenta la nuova organizzazione globale del brand

Muta l’aspetto relativo al nuovo organigramma che a livello globale andrà a rappresentare l’Alfa Romeo. La comunicazione dell’avvenuta mutazione rispetto al nuovo organigramma appena presentato arriva dalla stessa Alfa Romeo che con un comunicato ufficiale ha presentato l’effettiva squadra che guiderà il rilancio del Biscione.

È stato quindi avviato in questo modo l’effettivo cambiamento in seno all’Alfa Romeo che già con l’approdo di Stellantis era finita sotto la sezione di marchio Premium in accordo con Lancia e DS. Si riparte quindi da qui e dalla ulteriore visita di Jean-Philippe Imparato al Cassino Plant e allo stabilimento di Pomigliano D’Arco.

Ecco gli incarichi assegnati

La nuova organizzazione globale di Alfa Romeo è stata preceduta dalle parole di Jean-Philippe Imparato. Il nuovo CEO di Alfa Romeo ha infatti ammesso: “Sono lieto di annunciare la nostra nuova organizzazione globale. Un team fatto di persone con competenze ed esperienze diverse, molto determinate e con una passione autentica per questo fantastico Brand. È l’inizio di un viaggio entusiasmante”.

Comincia quindi adesso il viaggio entusiasmante dell’Alfa Romeo che parte da Daniel Guazzafame nella posizione di responsabile di Alfa Romeo Products e riporta a Jean-Philippe Imparato. Segue quindi Arnaud Leclerc che è responsabile di Alfa Romeo Brand Strategy & Performance e anche lui riporta a Jean-Philippe Imparato. Troviamo poi due donne, Erica Ferraioli nel ruolo di responsabile di Alfa Romeo & Lancia Pricing (riporta a Jean-Philippe Imparato e a Luca Napolitano, quest’ultimo in qualità di CEO di Lancia) e Roberta Zerbi che è responsabile di Alfa Romeo & Lancia Europe e riporta gerarchicamente a Maxime Picat, Enlarged Europe COO e funzionalmente a Jean-Philippe Imparato e Luca Napolitano.

La responsabilità di Alfa Romeo North America è affidata invece a Larry Dominique che riporta gerarchicamente a Mark Stewart, North America COO e funzionalmente a Jean-Philippe Imparato mentre Massimiliano Trantini è responsabile di Alfa Romeo China e riporta gerarchicamente a Grégoire Olivier, China COO e funzionalmente a Jean-Philippe Imparato. La funzione di Alfa Romeo Brand Marketing & Communication viene al momento riservata alla responsabilità diretta di Jean-Philippe Imparato.

Vediamo di seguito il profilo di ognuno dei responsabili citati:

Daniel Guzzafame, responsabile di Alfa Romeo Products. Laureato in ingegneria, ha conseguito un Executive MBA. Entra a far parte del Gruppo FCA nel 2006 ricoprendo posizioni sempre più rilevanti, a cominciare dalla carica di Quality Manager a livello globale, operando in Turchia, India e Stati Uniti. Per quanto riguarda il legame con Alfa Romeo, Guzzafame ha già partecipato al “Progetto Giorgio” nel 2015, mentre l’anno successivo approda in Maserati divenendo responsabile del Product Development Quality per entrambi i marchi. Nel 2017 è Customer Experience Manager nel Business Center Italia e nel 2018 diventa responsabile della Vehicle Value Optimization per la regione EMEA. Nel 2019 viene nominato responsabile Product Portfolio e Product Planning Alfa Romeo per la regione EMEA.

Arnaud Leclerc, responsabile di Alfa Romeo Brand Strategy & Performance. Arnaud possiede un master in economia e marketing e fa parte di FCA dal 2018 quando diviene UK & Ireland Managing Director. Nel 2020 viene nominato Head of Alfa Romeo Brand per la regione EMEA. L’esperienza nel settore automotive non gli manca: nel 1997 entra a far parte di Honda nel ruolo di responsabile Marketing per il Sud Europa, quindi nel 2001 approda in PSA assumendo fino al 2006 il ruolo di responsible Pricing Prodotto. Nel 2006 viene nominato coordinatore europeo per Danimarca, Norvegia, Svezia, Portogallo e Slovenia. Nel 2008 è nominato Managing Director di Citroën in Croazia, quindi nel 2011 assume lo stesso incarico anche per i paesi nordici. Nel 2014 diventa Managing Director di Citroën nel Regno Unito prima di assumere nel 2015 il ruolo di Brand Development Manager DS e UK Deputy Director PSA Groupe.

Erica Valeria Ferraioli, responsabile Pricing di Alfa Romeo & Lancia. La 38enne di Salerno è laureata in Comunicazione, con un Master in Business Administration, con esperienze nel settore automotive già a partire dal 2007. Ha ricoperto molteplici ruoli in Automobili Lamborghini, prima come Order Management Team Leader e poi come Sales Planning Manager. Entra a far parte di FCA nel 2011 mentre dal 2013 al 2016 ha ricoperto il ruolo di responsabile Pricing per Jeep e Alfa Romeo per la regione EMEA. Dal 2016 al 2019 ha assunto il ruolo di responsabile dello Sviluppo Commerciale prima per Abarth poi per Fiat, ricoprendo poi l’incarico di Sales Planning per la regione EMEA. Dal 2019 è diventata responsabile Business Intelligence and Commercial Processes per la regione EMEA in FCA.

Roberta Zerbi, responsabile di Alfa Romeo & Lancia Europe. Laureata con un MBA presso l’Università di Warwick, ha trascorso quasi tutta la sua carriera nel settore automotive. Ha costruito la sua vasta esperienza nel settore ricoprendo ruoli di Marketing, Comunicazione e Vendite. Ha cominciato in Ford, dove ha assunto responsabilità sempre crescenti, tra cui le posizioni di Marketing Communications Manager nel mercato italiano e di Regional Brand Manager nel Regno Unito. Quindi è stata nominata Regional Manager per l’Europa dell’Est e la Russia in Toyota, dopo aver gestito lo showroom principale monomarca Toyota a Parigi. È entrata in FCA nel 2011 come Product Marketing Manager di Fiat, assumendo due anni dopo il ruolo di responsabile del Marketing Planning & Brand Optimization. Nel 2014 ha assunto il ruolo di Marketing and Communication Director nel business center Italia, in cui ha poi ricoperto la carica di Alfa Romeo and Jeep Country Manager nel 2015. Nel 2017 è stata nominata Head of Alfa Romeo Brand per la Regione EMEA, cui è seguita la responsabilità di Head of Cross-Brand Digital & CRM per FCA EMEA.

Larry Dominique, responsabile di Alfa Romeo North America. Si è laureato in ingegneria elettronica alla Lawrence Technological University del Michigan, Larry Dominique ha costruito la sua grande esperienza nel settore svolgendo diversi ruoli nel settore automotive. Dal 1984 al 1987 è entrato a far parte di General Motors come responsabile dei test e dello sviluppo dei componenti elettronici. Dal 1987 al 1989 ha lavorato per Chrysler M.C. dove ha assunto il ruolo di Quality Control Manager per i fornitori dello stabilimento. Quindi fino al 2000 ha fatto parte di Nissan in cui ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità. In particolare, dal 1989 al 1994, è stato responsabile della progettazione elettrica nel dipartimento di ricerca e sviluppo. Dal 1994 al 2000 ha assunto ruoli di responsabilità nella produzione, nell’Engineering Design e nella pianificazione del prodotto. Dal 2000 al 2005 è Chief Product Director per i prodotti Truck e SUV, e dal 2006 al 2011 diviene Vice President in Nord America. Dal 2011 al 2015 è nominato presidente di Automotive Lease Guide negli Stati Uniti. Nel 2017 viene nominato President & CEO di PSA in Nord America, assumendo la responsabilità di tutte le attività commerciali e di pianificazione di PSA Nord America.

Massimiliano Trantini, responsabile di Alfa Romeo China. Laureato in Science in Change Management all’Università di Oxford-Said Business School, ha cominciato la sua carriera in FCA nel 1997 come Test Engineer. Dopo una crescita professionale costante in posizioni tecniche, Trantini viene nominato Head of Purchasing per FIAPL, la joint venture tra FCA e Tata Motors. Nel 2010 è Country Manager per Fiat Powertrain Technologies in Cina e quindi alla guida di Hangzhou Iveco Automobile Transmission in qualità di Amministratore Delegato. Nel 2019 viene nominato Presidente di GAC FCA, la joint venture tra FCA e GAC Group, e nello stesso anno diventa Chief Operating Officer di FCA APAC. La nomina di Trantini a Head of Alfa Romeo China si aggiunge alla sua attuale posizione di Presidente di GAC FCA.

