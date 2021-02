FCA Bank e AXA: rinnovata per altri due anni la partnership per la distribuzione dei prodotti assicurativi

FCA Bank e AXA Partners, ovvero la Business Unit del Gruppo AXA specializzata in protezione del credito, servizi di assistenza e assicurazione di viaggio, hanno rinnovato una partnership che prevede la distribuzione di prodotti assicurativi che risultano già presenti nelle soluzioni di finanziamento offerte ai clienti per l’acquisto di vetture a marchio Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, Fiat Professional e Abarth. La disponibilità dei nuovi prodotti assicurativi è prevista pure presso la rete ufficiale dei concessionari degli altri brand non appartenenti al gruppo Stellantis ma per i quali la stessa FCA Bank è finanziaria captive.

Si rinnova in questo modo per ulteriori due anni la partnership tra FCA Bank e AXA Partners, a partire già dal primo di gennaio scorso. Inoltre la partnership prevede il prolungamento dell’opzione di un ulteriore anno. Ecco di seguito quelle che sono le soluzioni assicurative previste dalla partnership messa in pratica:

Assicurazione credito protetto destinato ai mercati come Portogallo, Svizzera, Austria, Grecia, Danimarca e Polonia. La copertura assicurativa protegge il cliente per il pagamento delle rate del finanziamento, nel caso in cui si verifichino eventi che riducano la sua capacità di rispettare gli obblighi di pagamento

destinato ai mercati come Portogallo, Svizzera, Austria, Grecia, Danimarca e Polonia. La copertura assicurativa protegge il cliente per il pagamento delle rate del finanziamento, nel caso in cui si verifichino eventi che riducano la sua capacità di rispettare gli obblighi di pagamento Assicurazione GAP (Guaranteed Asset Protection), riservata invece ai mercati italiano, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, svizzero, belga, austriaco, greco, polacco e danese. La polizza in questo caso copre per il cliente la differenza tra il valore di mercato del veicolo e il valore del veicolo nuovo, nel caso di perdita della vettura.

Vengono riassicurati i premi della Guaranteed Asset Protection

Un fattore importante della partnership è rappresentato dal fatto che vengono riassicurati i premi GAP presso FCA Capital Re, ovvero la controllata di FCA Bank con sede in Irlanda. La filiale è specializzata nel riacquisto del rischio assicurativo per polizze già distribuite da FCA Bank.

FCA Capital Re è parte del Gruppo FCA Bank, per il quale agisce in qualità di riassicuratore captive assumendo il rischio delle polizze assicurative distribuite proprio da FCA Bank presso le reti dei concessionari nei principali mercati europei. FCA Capital Re è attiva dal 2008 e interagisce con compagnie leader nel campo dell’assicurazione e della riassicurazione.

La interessante sinergia tra AXA Partners, che rappresenta l’assicuratore, FCA Bank, nel ruolo di distributore, e FCA Capital Re, che è il riassicuratore, permette di offrire ai clienti prodotti assicurativi di grande valore mediante tariffe attraenti e stabili.

