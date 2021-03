Auto usate: i passaggi di proprietà sono aumentati dello 0,1% a febbraio

A differenza del nuovo, il mercato delle auto usate è rimasto stabile a febbraio con un incremento dello 0,1% dei passaggi di proprietà. In forte calo invece le minivolture pari al 16,1% rispetto allo stesso mese del 2020. Per ogni 100 vetture nuove immatricolate sono state vendute 184 usate a febbraio e 173 nel primo bimestre del 2021.

Per quanto concerne le prime iscrizioni, le auto ibride a benzina hanno superato quelle diesel, ottenendo una quota di mercato rispettiva del 26,1% e del 25,3%. Oltre a questo sono aumentati i passaggi di proprietà delle vetture elettrificate. Parliamo di un +157,2% per le full electric, un +96,3% per le ibride a gasolio e un +69,7% per le ibride a benzina.

Considerando il periodo gennaio-febbraio 2021, i passaggi di proprietà sono diminuiti dell’8,3% per le sole auto e del 4,8% considerando tutti i veicoli. L’ultimo bollettino mensile Auto-Trend realizzato dall’Automobile Club d’Italia (ACI), prendendo in considerazione i dati del PRA, rivelano che le radiazioni delle vetture hanno chiuso il bilancio mensile con una crescita del 6,2%.

Il tasso unitario di sostituzione dello scorso mese è di 0,99, ossia ogni 100 auto iscritte le sono state radiate 99 mentre nel primo trimestre di quest’anno è di 0,91. Si tratta di una flessione del 3,1% per le auto e del 4,5% per tutti i veicoli, sempre nel primo bimestre del 2021.

I passaggi di proprietà dei motocicli (al netto delle minivolture), invece, hanno registrato un +16,6% rispetto allo stesso mese del 2020. Nel bimestre, invece, è stata rilevata una crescita del 9,3%. Per quanto concerne le radiazioni, febbraio è terminato con un -7,6% mentre nel primo bimestre con un -9,1%.

