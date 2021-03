Ram 1500 TRX: ecco un progetto che immagina la versione SRT

L’arrivo sul mercato del Ram 1500 TRX ha attirato l’attenzione di tantissime persone, principalmente aziende di tuning e artisti del Web che hanno già sviluppato alcuni progetti molto interessanti.

Un esempio è questo progetto condiviso da MotorTrend in cui, prendendo come ispirazione il Dodge Ram SRT-10 2004/2006, immagina una versione SRT-10 del pick-up Hellcat. Al posto del motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, con potenza di 712 CV e 881 nm, è presente un V10 da 8.3 litri.

Ram 1500 TRX: Abimelec Arellano ipotizza la variante SRT in un paio di render

Lo speciale Dodge RAM SRT-10 ha preso in prestito il suo powertrain dalla Viper di terza generazione, erogando 507 CV e 712 nm. Anche senza avere il badge SRT, il Ram 1500 TRX originale riesce a fare meglio, pur avendo un propulsore di minor cilindrata e con due cilindri in meno. Questa unità permette al veicolo da 2,7 tonnellate di impiegare soli 4,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

Oltre al Ram SRT-10, l’artista Abimelec Arellano ha preso in prestito alcuni spunti di design dai veicoli di altri brand di Stellantis fra cui la Jeep Grand Cherokee Trackhawk e il Dodge Durango SRT. Esempi sono le luci esterne nere, l’assetto ribassato, la carrozzeria più larga e la colorazione Destroyer Grey.

È abbastanza improbabile che vedremo una variante SRT del Ram 1500 TRX ma ovviamente tutto può cambiare soprattutto perché Ford prevede di svelare il prossimo anno una versione V8 del suo Ford F-150 Raptor, ossia il diretto avversario del pick-up Hellcat.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI