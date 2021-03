Ram 1500 TRX sfida una Corvette C8 in una drag race | Video

Stellantis ha deciso di rubare vendite a Ford e al suo Raptor, portando sul mercato il nuovo Ram 1500 TRX. Una delle caratteristiche sicuramente più interessanti offerte da questo modello è il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri utilizzato maggiormente da Dodge su diversi veicoli fra cui il Durango SRT Hellcat e la Challenger SRT Super Stock.

Anche se si tratta di un pick-up, il TRX si posiziona nella fascia dei veicoli ad alte prestazioni e perciò nelle ultime settimane è stato messo a confronto con modelli appartenenti a segmenti diversi. Un esempio è la drag race pubblicata su YouTube nelle scorse ore da Hennessey Performance in cui il 1500 TRX è stato messo a confronto con una Chevrolet Corvette C8 con motore centrale.

Ram 1500 TRX: il prestante pick-up gareggia contro una Corvette C8 stock

Sappiamo che il famoso tuner texano sta lavorando su due pacchetti di aggiornamento per il Ram 1500 TRX chiamati Mammoth 900 e Mammoth 1000 che introdurranno diverse modifiche alla parte meccanica per sviluppare oltre 1000 CV di potenza. Inoltre, la società di tuning sta lavorando anche su una versione 6×6.

Gli esperti di Hennessey Performance hanno deciso di verificare quanto sia veloce il pick-up Hellcat mettendolo a confronto con una delle auto di riferimento del settore. Sebbene produca soli 495 CV rispetto ai 712 del TRX, la Corvette C8 riesce a dare il meglio di sé in pista soprattutto grazie al layout a motore centrale.

Nonostante il suo peso, il Ram 1500 TRX è stato studiato per non deludere né in pista e né in fuoristrada. Per scoprire maggiori informazioni sulla gara di accelerazione, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

