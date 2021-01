Hennessey Mammoth 1000: svelato lo speciale Ram 1500 TRX

In attesa della presentazione del Ford F-150 Raptor 2021 prevista per il 3 febbraio, il Ram 1500 TRX rimane il pick-up più interessante nel segmento di mezza tonnellata per diversi motivi. Come previsto, Hennessey Performance Engineering non ho potuto trattenersi dal rendere questo modello ancora più estremo.

Nelle scorse ore, la società di tuning ha infatti annunciato il nuovo Hennessey Mammoth 1000 in edizione speciale che verrà prodotto in soli 200 esemplari per il primo anno di produzione. Con un prezzo di 135.350 dollari (111.360 euro), il pick-up modificato ora è in grado di sviluppare una potenza di 1026 CV e 1314 nm di coppia massima e viene fornito con una garanzia di 2 anni/24.000 miglia (38.624 km).

Hennessey Mammoth 1000: il tuner texano presenta la sua ultima creazione da oltre 1000 CV

La potenza extra proviene da alcune modifiche apportate dal tuner texano all’originale TRX. Tra queste abbiamo compressore, puleggia e collettori in acciaio inossidabile aggiornati, impianto di scarico ad alto flusso e rimappatura dell’unità controllo motore. Oltre a questi miglioramenti, il Mammoth 1000 dispone di un pacchetto off-road che include delle sospensioni sollevate da 2,5”.

A parte queste caratteristiche, troviamo un copricassone elettronico a scomparsa, dei gradini estraibili elettronici, un paraurti anteriore personalizzato con luci a LED, dei cerchi da 20” con design a 10 razze e pneumatici off-road da 35”, assieme ai badge Hennessey e Mammoth 1000 presenti esternamente. Naturalmente, i 200 fortunati acquirenti si ricorderanno di aver acquistato un modello esclusivo tramite le due targhette presenti sul motore e nell’abitacolo.

John Hennessey, fondatore di Hennessey Performance Engineering, ha dichiarato: “Il Ram TRX è già potente nella configurazione di serie. Gli aggiornamenti apportati sui Mammoth 1000 trasformano completamente questo impressionante pick-up in qualcosa di sorprendentemente potente, visivamente eccitante e indiscutibilmente unico”.

Almeno sulla carta, lo speciale Ram 1500 TRX sembra essere adatto anche all’asfalto. Infatti, il tuner texano sostiene che l’Hennessey Mammoth 1000 impiega 3,2 secondi per scattare da 0 a 97 km/h, nonostante gli enormi pneumatici off-road. Il quarto di miglio viene completato in 11,4 secondi a una velocità di 193 km/h. A confronto, il TRX originale impiega 4,5 secondi e 12,9 secondi, rispettivamente.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI