Jeep Wrangler Unlimited Willys Edition debutta in Australia

Jeep continua a festeggiare il suo 80º anniversario con il lancio della speciale Jeep Wrangler Unlimited Willys Edition in Australia. La casa automobilistica statunitense prevede di proporre soltanto 130 esemplari del SUV per rendere omaggio al leggendario Willys Overland CJ-3A, con aggiornamenti esclusivi sia dentro che fuori.

Disponibile nelle colorazioni Sarge Green, Sting Grey, Bright White e Black, l’edizione limitata della Wrangler presenta griglia frontale in nero lucido, decalcomanie Willys su ciascun lato del cofano motore, logo 4 Wheel Drive sul retro e cerchi in alluminio nero Moab a cinque razze da 17″.

Jeep Wrangler Unlimited Willys Edition: 130 esemplari disponibili per il mercato australiano

Per quanto riguarda l’abitacolo, la Jeep Wrangler Unlimited Willys Edition dispone di un quadro strumenti digitale in argento-platino e tappetini per tutte le stagioni. Gli aggiornamenti non finiscono qui poiché il SUV è dotato di un assale posteriore Dana M220 aggiornato e un differenziale posteriore con anti-rotazione.

Guillaume Drelon, direttore Brand and Product Strategy di Jeep Australia, ha detto: “La Jeep Willys Overland CJ-3A è un’icona off-road e siamo entusiasti di offrire al mercato un modello moderno che presenta una serie di aggiornamenti 4×4 e uno stile unico che onora l’eredità Jeep. I proprietari di Jeep hanno potuto sperimentare l’avventura, la libertà all’aria aperta e le capacità fuoristrada che il Willys ha offerto dal 1948 e questo non è diverso nel 2021“.

Basata sulla variante Night Eagle, la Jeep Wrangler Unlimited Willys Edition nasconde sotto il cofano un motore Pentastar V6 benzina da 3.6 litri con potenza di 284 CV, abbinato a una trasmissione automatica a 8 rapporti e alla trazione integrale. La special edition è disponibile già per l’ordine ad un prezzo di partenza di 61.941 dollari australiani (40.055 euro). I primi esemplari arriveranno nelle concessionarie il mese prossimo.

