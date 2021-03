Nuova Citroën C3 Aircross: aperti gli ordini in Francia

Citroën ha annunciato nelle scorse ore l’apertura degli ordini in Francia della nuova Citroën C3 Aircross che parte da 18.850 euro per le versioni a benzina e da 22.800 euro per quelle diesel. L’ultima versione del veicolo propone un carattere più maturo e premium, in linea con le aspettative di questo segmento.

La nuova C3 Aircross adotta un frontale completamente ridisegnato che incorpora la nuova firma del marchio francese e che viene esaltato da fari a LED proposti di serie e da una nuova piastra paramotore color argento. Il nuovo crossover offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione con un massimo di 70 combinazioni esterne basate su sette colori e quattro Pack Color. Inoltre, abbiamo di nuovi cerchi in lega da 16” e 17” e quattro diversi ambienti per l’abitacolo.

Nuova Citroën C3 Aircross: il brand francese apre gli ordini nel mercato francese

La nuova Citroën C3 Aircross fa sentire gli occupanti come se stessero a casa loro migliorando ulteriormente il comfort grazie ai nuovi sedili Advanced Comfort, disponibili di serie sull’allestimento Shine Pack a e come optional sul Feel Pack. Inoltre, è presente una nuova console centrale dotata di un ampio spazio per lo stoccaggio.

La casa automobilistica francese sostiene che il modello propone un’eccezionale abitabilità in termini di spazio per le gambe e la testa dei passeggeri seduti dietro e una modularità impareggiabile con una panca posteriore scorrevole di 150 mm in due parti indipendenti e un sedile del passeggero anteriore ribaltabile che fornisce una lunghezza di carico pari a 2,40 metri.

Un altro punto di forza dei suoi interni è l’eccezionale luminosità grazie alle ampie superfici vetrate e al tetto panoramico apribile disponibile come optional. A bordo della C3 Aircross troviamo una gamma completa di tecnologie di assistenza alla guida fra cui display head-up a colori, sistema di infotainment Citroën Connect Nav con display touch da 9 pollici, ricarica wireless per smartphone compatibili e sistema Grip Control con Hill Assist Descent.

La gamma del nuovo modello è costituita da cinque allestimenti al fine di soddisfare le esigenze di moltissimi consumatori: Live, Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack. Il marchio di Stellantis ha pensato anche ai professionisti con una versione superaccessoriata in modo da soddisfare le esigenze di tutte le flotte aziendali: Business Feel Pack.

Disponibile anche la speciale C-Series con una particolare personalizzazione esterna e un ambiente interno unico. Nello specifico, troviamo cerchi in lega da 16”, tetto bicolore Perla Nera Black, sistema Citroën Connect Nabv con display touch da 9 pollici, climatizzatore automatico e Citroën Connect Box.

La gamma delle motorizzazioni è composta da benzina PureTech e diesel BlueHDi

Arrivando alle motorizzazioni, la gamma è composta da propulsori benzina PureTech e diesel BlueHDi, efficienti e potenti e conformi allo standard Euro 6d di ultima generazione. Per i privati sono disponibili i PureTech 110 con cambio manuale a 6 marce e 130 con cambio automatico a 6 rapporti e i BlueHDi 110 con manuale a 6 velocità e 120 con automatico a 6 marce. Si parte da 18.850 euro fino ad arrivare a 26.950 euro.

Per le aziende, invece, sono disponibili i motori PureTech 110 con cambio manuale a 6 marce e 130 con automatico a 6 rapporti e i BlueHDi 110 con cambio manuale a 6 marce e 120 con automatico a 6 rapporti. La nuova Citroën C3 Aircross arriverà nelle concessionarie francesi del brand a partire da giugno 2021.

