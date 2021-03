Stellantis punta a un margine di profitto operativo del 5,5% – 7,5% nel 2021

Stellantis ha dichiarato mercoledì che punta a un margine sul suo utile operativo rettificato del 5,5% -7,5% quest’anno poiché l’industria automobilistica dovrebbe crescere nel 2021 nelle regioni in cui opera la quarta casa automobilistica del mondo. Con 14 marchi sotto lo stesso tetto, tra cui Fiat, Peugeout, Opel, Jeep, Ram e la casa automobilistica premium Maserati, Stellantis è stata costituita a gennaio dalla fusione dell’ex Fiat Chrysler (FCA) e del produttore di Peugeot PSA.

“Stellantis parte alla grande ed è completamente concentrata sul raggiungimento di tutte le sinergie promesse”, ha detto in un comunicato l’amministratore delegato Carlos Tavares, annunciando i risultati dello scorso anno per FCA e PSA, che il gruppo ha definito “forti”. Stellantis punta a un risparmio di oltre 5 miliardi di euro l’anno dalla fusione, senza chiudere alcun impianto. Tavares si è anche impegnata a non tagliare i posti di lavoro.

L’obiettivo di margine per il gruppo combinato si confronta con il 4,3% raggiunto da FCA lo scorso anno e il 6,1% da PSA e non presuppone ulteriori blocchi significativi relativi a COVID-19, afferma la dichiarazione. La casa automobilistica ha proposto la distribuzione di un dividendo di 1 miliardo di euro ($ 1,2 miliardi) ai suoi azionisti.

