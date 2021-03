Jeep Wrangler 1941 debutta nel Regno Unito come edizione limitata

Jeep ha annunciato nelle scorse ore una nuova edizione speciale del suo iconico fuoristrada chiamata Jeep Wrangler 1941 che costa 58.050 sterline (67.085 euro) rispetto ai 48.850 sterline (56.453 euro) richiesti per il modello entry-level della versione standard.

Questa limited edition celebra l’80º anniversario dello storico marchio automobilistico statunitense e si basa sull’allestimento Rubicon che viene offerto nel mercato britannico ad un prezzo di partenza di 51.350 sterline (59.342 euro).

Jeep Wrangler 1941: ecco l’ultima edizione speciale riservata al mercato britannico

La Wrangler 1941 viene proposta in soli 41 esemplari e vanta numerosi miglioramenti meccanici ed estetici pensati per aumentare le sue capacità in off-road. Gli accessori Jeep Performance Parts e Mopar includono un kit di sollevamento delle sospensioni da 50 mm, estensioni dei passaruota, protezione sottoscocca, protezioni sottoporta e paraspruzzi per entrambe le estremità.

Il SUV limited edition è dotato anche di uno sportello del bocchettone di rifornimento del carburante di colore nero, decalcomania 1941 sul cofano, rivestimento del tetto rigido e tappetini all season. Per quanto riguarda le colorazioni, la Jeep Wrangler 1941 è disponibile in FiretrackerRed, Brilliant Black, Granite Crystal e Billet Silver.

All’interno di una dichiarazione ufficiale, Jeep afferma che gli autentici accessori di Mopar e Jeep Performance Parts garantiscono qualità e soddisfazione, aumentando le capacità del leggendario fuoristrada pur mantenendo la garanzia di tre anni.

Già disponibile nelle concessionarie britanniche esclusivamente nella versione a quattro porte, la nuova Jeep Wrangler 1941 nasconde sotto il cofano il motore diesel a quattro cilindri Multijet da 2.2 litri abbinato a un cambio automatico e a quattro ruote motrici. Tale powertrain è in grado di sviluppare una potenza di 200 CV, consuma mediamente 9,6 litri/100 km ed emette 253 g/km di CO2.

