Ram 1500 TRX testato nel quarto di miglio da Hennessey | Video

A dicembre 2020, Ram ha dato il via alla produzione del prestante Ram 1500 TRX. Da allora sono passati circa tre mesi e i primi esemplari sono iniziati ad arrivare nelle mani dei clienti. Tra i primi a ricevere il pick-up Hellcat è stata Hennessey Performance.

La società di tuning ha annunciato che sta lavorando su due pacchetti di upgrade per questo modello. Prima di trasformare il pick-up, però, è necessario eseguire alcuni test. Circa una settimana fa, il tuner ha posizionato il 1500 TRX sul banco di prova e ha scoperto che vengono scaricati sulle ruote posteriori 592 CV e 773 nm di coppia, più che sufficienti per terminare il quarto di miglio in pochi secondi.

Ram 1500 TRX: Hennessey mette alla prova il pick-up Hellcat nel quarto di miglio

Questa settimana, Hennessey Performance ha portato il Ram 1500 TRX sul Pennzoil Proving Ground per un semplice test drive. Con quattro persone a bordo, il prestante pick-up con motore Hellcat non ha avuto problemi a terminare i 400 metri circa in soli 12 secondi. Ciò è stato reso possibile grazie all’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che eroga 712 CV e 881 nm di coppia massima.

Come detto ad inizio articolo, la società di tuning sta preparando due pacchetti di aggiornamento. Il primo si chiama Mammoth 900 e prevede alcuni aggiornamenti meccanici per portare la potenza fino a 925 CV e 1182 nm mentre il secondo prende il nome di Mammoth 1000 e include aggiornamenti che portano la potenza a 1026 CV e 1312 nm.

Hennessey Performance offrirà soltanto 200 esemplari convertiti del Ram 1500 TRX per quanto riguarda il model year 2021. Per il Mammoth 1000, il prezzo richiesto è di 135.350 dollari (111.892 euro), incluso il pick-up di base. Il tuner sostiene che le modifiche apportate alla parte meccanica non dovrebbero influire sui consumi di carburante dichiarati dall’azienda e inoltre è prevista una garanzia di 2 anni/24.000 miglia (38.624 km).

