Nuova Lancia Ypsilon guidata da Luca Napolitano | Video

In seguito alla presentazione ufficiale della nuova Lancia Ypsilon, Luca Napolitano – Chief Executive Officer di Lancia – ha deciso di guidarla per raccontare tutte le novità presenti a bordo in termini di stile, tecnologia, benessere e sostenibilità.

Nel video presente in fondo all’articolo, girato tra le vie del centro di Torino (zona a traffico limitato), è possibile vedere il nuovo modello di Lancia in completa libertà grazie al motore con tecnologia mild-hybrid e facendosi notare per il suo stile rinnovato, nato dalla sua innata eleganza e raffinatezza italiana.

Nuova Lancia Ypsilon: Luca Napolitano porta l’ultimo restyling fra le vie di Torino

La nuova edizione della vettura, bella e contemporanea, si caratterizza anche per il nuovo sistema di infotainment con display touch da 7 pollici e per il kit EcoChic. Si tratta di uno speciale filtro ad alte prestazioni che può ridurre quasi completamente particolato, allergeni e batteri. La nuova Lancia Ypsilon è la naturale erede di una bestseller che in 35 anni di storia, quattro generazioni e 35 serie speciali ha saputo essere sempre attuale, affermandosi come una fashion city car con oltre 3 milioni di unità vendute.

In Italia, questo veicolo è presente sul podio del segmento B dal 2011 mentre nel 2019 e nel 2020 ha conquistato la leadership del segmento, oltre ad essere la seconda auto più venduta in Italia dopo la Fiat Panda.

Fra le novità presenti sul nuovo restyling della famosa city car troviamo la nuova calandra e l’adozione di fari DRL a LED che danno al volto della vettura un’espressione innovativa ed enpatica.

La gamma della nuova Lancia Ypsilon è composta da due allestimenti chiamati Silver e Gold. Il primo propone un’eleganza più informale con materiali che ricordano quelli dell’abbigliamento sportivo mentre il secondo gioca sui toni del nero e del blu. A bordo della vettura è stato utilizzato un materiale innovativo e sostenibile chiamato Seaqual Yarn che viene concepito riciclando la plastica raccolta nel Mar Mediterraneo.

Durante la fase di tessitura, il filato viene unito con altre fibre ecologiche sempre naturali, riciclate o recuperate. In alternativa, per chi non vuole rinunciare all’alcantara, è disponibile il Pack Gold Plus. Come detto qualche riga fa, la nuova Ypsilon è dotata del nuovo infotainment con display touch da 7 pollici che offre le connettività Apple CarPlay e Android Auto per utilizzare il proprio smartphone rimanendo vigili durante la guida.

Accanto al motore benzina Firefly a tre cilindri da 1 litro, con potenza di 70 CV, è presente una batteria agli ioni di litio e un motore elettrico da 12V che permettono di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 fino al 13% rispetto alla variante standard.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI