La Lancia Ypsilon si rinnova ancora: ecco come cambia e come averla

La Lancia Ypsilon, unica temeraria vettura rimasta oggi nel listino di Lancia, si rinnova ancora una volta e come era stato già annunciato dagli ultimi avvistamenti e dalle recenti indiscrezioni cambia volto e cambia poco. Essenzialmente Lancia ha fornito un nuovo aspetto per la Ypsilon, oltre a nuovi allestimenti e una gamma di motori ora rinnovata.

Prosegue quindi il cammino della Ypsilon che ormai dal 2011 si ritrova stabilmente tra le vetture di segmento B più vendute, grazie a prezzi tutto sommato contenuti e a elementi eleganti che caratterizzano le sue linee che anche in questo aggiornamento rimangono quasi del tutto fedeli alle precedenti versioni.

“Sin dal suo lancio nel 1985, 35 anni fa, Ypsilon, allora era la Y10, ha cambiato il segmento delle piccole cittadine che non è stato più lo stesso. Ѐ stata la prima e l’unica a portare nel suo segmento stile, eleganza e contenuti da segmento superiore. E ciascuna delle 4 generazioni e delle 35 serie speciali, hanno contribuito al suo successo e a renderla unica. In 35 anni sono oltre tre milioni gli esemplari di Ypsilon venduti, è leader nel suo segmento e la seconda auto più venduta del mercato. Nel 2020 ha adottato il nuovo powertrain Mild Hybrid con ottimi risultati: oltre 14 mila unità vendute con la nuova motorizzazione. Inoltre, sempre nel 2020, Ypsilon ha raggiunto la seconda miglior quota dal lancio del 2011 pari al 13,9%”, ha ammesso Luca Napolitano fresco Stellantis – Lancia Chief Executive Officer

Stile rinnovato

Le principali introduzioni si riscontrano nello stile della nuova Lancia Ypsilon che appare ulteriormente più sofisticata, mantenendo alte dosi di eleganza che contraddistinguono il nuovo frontale. Torna la griglia maggiormente sviluppata in verticale, chiaro segno di un occhio rivolto al passato. Muta quindi anche la calandra e i gruppi ottici con disegno interno rinnovato con tecnologia DRL LED. Ora tutte le cromature sono satinati, in modo da aumentare la ricercatezza complessiva e novità vengono incluse anche fra i colori della carrozzeria: i colori di lancio sono infatti il Blu Elegante con rivisitazione del Blu Lancia.

La nuova Lancia Ypsilon cambia anche dentro grazie a due allestimenti: Silver e Gold. Il Silver, possiede un’eleganza più informale con materiali che ricordano quelli dell’abbigliamento sportivo. Accanto ai toni del grigio, è stata introdotta una variante blu che si lega al nuovo colore degli esterni. Il Gold è stato gioca sui toni del nero e del blu con la rivisitazione dello Chevron, un grande classico Lancia reinterpretato in chiave contemporanea, realizzato attraverso un lavoro di elettrosaldatura in 3D che dà un’immagine molto ricercata.

Immancabile l’adozione del SEAQUAL® YARN, un materiale innovativo e sostenibile. Il tessuto SEAQUAL® YARN nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo: il filato, durante la fase di tessitura, viene unito con altre fibre ecologiche sempre naturali, riciclate o recuperate. Per chi non vuole rinunciare all’eleganza dell’Alcantara è disponibile il Pack Gold Plus.

“Insomma, ci sono tutti i presupposti per guardare con ottimismo e passione al nostro futuro. E iniziamo il 2021 con una importante novità: la nuova Ypsilon, che è stata oggetto di interventi profondi e mirati. La nuova Ypsilon diventa così ancora più elegante, sofisticata e incredibilmente contemporanea. Dal punto di vista dello stile, la nuova calandra unita ai nuovi fari DRL Led le donano una nuova espressione, che sembra sorridere al futuro. Dal punto di vista tecnologico troviamo la nuova radio touchscreen da 7” e le rinnovate motorizzazioni tutte EU6-D Final che consentono minori emissioni e maggiore attenzione all’ambiente e, grazie al nuovo filtro abitacolo – in grado di trattenere particolato e allergeni – che aiuta a mantenere l’igiene dell’ambiente interno, maggiore attenzione e cura per chi è a bordo. Quindi sostenibilità a 360° gradi, che è un’espressione della contemporaneità, uno dei valori della nuova Ypsilon”, ha proseguito Luca Napolitano.

Più tecnologia a bordo e kit EcoChic

Il rinnovamento della Ypsilon passa anche dalle dotazioni tecnologiche presenti a bordo. Non manca il nuovo sistema di infotainment con radio e schermo 7” touchscreen con connettività Apple CarPlay e Android Auto. Già a maggio è stata presentata Ypsilon Hybrid EcoChic equipaggiata con il motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 CV (51,5 kW), abbinato a un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio che permette di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 fino al -13% rispetto alla corrispondente motorizzazione benzina. Tutti i propulsori rispettano ora la normativa EU6-D Final.

La nuova Lancia Ypsilon offre di serie su tutta la gamma il nuovo Kit EcoChic composto dal filtro aria abitacolo particellare Polyphenol Prime che aiuta a trattenere le impurità in ingresso attraverso le prese d’aria della vettura o l’impianto di riscaldamento e climatizzazione. I filtri MOPAR Prime sono filtri a carboni attivi con un ulteriore trattamento a base di polifenoli, in grado di incapsulare gli agenti allergeni. Grazie all’aggiunta di uno strato filtrante impregnato di polifenoli, i filtri Mopar Prime sono quindi in grado di trattenere gli allergeni.

Soluzioni Leasys e finanziamenti FCA Bank

La nuova Lancia Ypsilon si può avere tramite le soluzioni di mobilità di Leasys, a cominciare dal noleggio a lungo termine. Si può avere la nuova Lancia Ypsilon 1.0 da 70 cavalli Firefly Hybrid Silver a 169 euro iva inclusa con la formula pay per use Leasys Miles Plus a 48 mesi che permette di sostenere un canone base molto competitivo e pagare solo 0,18€/km per i chilometri effettivamente percorsi. I primi 1.000 chilometri sono già inclusi nel canone. Oppure con 269 euro iva inclusa per 48 mesi e 60.000 chilometri con la formula Leasys Be Free, che permette di restituire l’auto dopo i primi 18 mesi se cambiano le esigenze di mobilità, senza pagare alcuna penale di restituzione anticipata. Il contratto inoltre dà il diritto di prelazione sull’acquisto della vettura a fine noleggio in caso di vendita da parte di Leasys; il prezzo di riacquisto della vettura è noto sin dalla fase iniziale di sottoscrizione del contratto.

Durante la fase di lancio, FCA Bank prevede un vantaggio aggiuntivo di 1.500 euro. In aggiunta, con la struttura finanziaria ratele, il cliente potrà godere di un ulteriore facilitazione, grazie al differimento della prima rata a gennaio 2022. È inoltre disponibile il programma che permette al cliente la possibilità di scegliere, alla fine del contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua oppure restituirla. FCA Bank introduce anche il Private Lease, ideale per chi cerca l’alternativa all’acquisto sia per i professionisti che per i privati.

