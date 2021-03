Peugeot: il 100% delle concessionarie esporrà il nuovo Logo entro la fine del 2021

Peugeot come sappiamo ha svelato alla fine di febbraio il nuovo logo della testa di leone, che in primavera adornerà le facciate delle prime concessionarie. Un altro progetto di sviluppo dello showroom inizierà alla fine dell’anno. Peugeot ha svelato il suo nuovo logo il 25 febbraio 2021. Esso dovrebbe consolidare la sua mossa di fascia alta e rafforzare la sua immagine a livello internazionale. Dalla nascita dell’azienda francese nel 1850, questa è l’undicesima versione dello stemma del leone. Il logo precedente ha accompagnato il marchio dal 2010 al 2021.

Questo emblema bianco su sfondo nero sarà quindi posizionato sulla calandra dei nuovi modelli Peugeot, a partire dalla terza generazione della 308, che sarà svelata il 18 marzo. Da qualche giorno orna la nuova vetrina digitale del brand, incarna la campagna globale del brand appena lanciata (la prima in dieci anni) e sarà visibile sulle facciate delle concessioni in primavera. Peugeot se lo aspetta neI 100% dei distributori in quanto esso rappresenta la nuova brand identity sulle sue facciate per il lancio del 308, previsto tra settembre e dicembre 2021.

“Questo logo sarà maestoso sulle facciate delle nostre concessionarie e vogliamo che ciò avvenga molto rapidamente. I concessionari saranno gli ambasciatori di questo nuovo Leone, afferma Thierry Lonziano, direttore marketing e comunicazione di Peugeot. Ovviamente questo rappresenta un costo per i rivenditori, ma volevamo che fosse il più basso e ragionevole possibile. Dato il contesto, volevamo rimanere pragmatici. Questo nuovo emblema non metterà in discussione gli attuali elementi strutturali della rete, ovvero la facciata, la piastrellatura, ecc. Porteremo modernità, visibilità e attrattività ad un costo equivalente a quello della segnaletica attuale, sapendo che l’investimento è stato ammortizzato per una parte della rete ”

