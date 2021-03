Nuova Peugeot 308: ecco i primi dettagli sulla versione crossover

Da metà marzo 2021 fino ad autunno del prossimo anno, Peugeot avvierà il rinnovamento della gamma Peugeot 308. Tutto inizierà con la versione berlina a cinque porte che sarà presentata il 18 marzo e con vendite previste a partire da ottobre.

La versione station wagon seguirà con la presentazione in estate e il lancio nel corso del primo trimestre del 2022. In Europa, l’attuale 308 viene proposta soltanto in due versioni mentre in Cina è disponibile sotto forma di una berlina a tre volumi chiamata Peugeot 408. Per sostituire quest’ultima, la casa automobilistica francese potrebbe annunciare una versione crossover.

Nuova Peugeot 308: la gamma potrebbe includere anche una versione crossover

A differenza dell’attuale 408, la Peugeot 308 Crossover non sarà limitata al mercato asiatico. Il progetto P54, come è conosciuto internamente, potrebbe rappresentare anche il ritorno del marchio negli Stati Uniti. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Web, la P54 potrebbe essere utilizzata come base per una versione crossover della nuova Opel Astra.

Con una lunghezza di 4,70 metri, il nuovo veicolo dovrebbe sorgere sulla piattaforma EMP2 V3 ma con un passo allungato, probabilmente quello della 308 SW e della Citroën C5. Proprio come quest’ultima e la DS 4, anche la Peugeot 308 Crossover potrebbe avere un assetto rialzato.

Per quanto concerne il design, la parte frontale potrebbe essere molto simile alla 308 a cinque porte. Passando all’abitacolo, la plancia sarà condivisa con la DS 4, quindi troveremo un nuovo sistema di infotainment con schermo da 10 pollici. Ciò significa maggiore reattività e aggiornamenti via OTA. A differenza della berlina, il crossover beneficerà di maggior spazio per i passeggeri seduti dietro.

Sembra abbastanza certa l’assenza di una versione 100% elettrica che sarà riservata alla berlina a cinque porte. La gamma delle motorizzazioni dovrebbero includere i PureTech 130 e 155 a benzina da 1.2 litri con tecnologia mild-hybrid a 48V, diesel BlueHDi 130 da 1.5 litri e PureTech 150 e 225 da 1.6 litri con tecnologia ibrida (molto probabilmente plug-in hybrid).

Il cambio automatico EAT8 a 8 rapporti potrebbe essere sostituito da una trasmissione a doppia frizione e-DCT. Queste sono al momento le uniche informazioni che conosciamo sulla nuova Peugeot 308 Crossover.

