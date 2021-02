Alfa Romeo Giulietta 110 Edizione arriva in Messico per celebrare i 110 anni del marchio

Come sorpresa o forse come elegante saluto, la filiale azteca dell’Alfa Romeo svela per il Messico la 110 Edizione della sua Giulietta, alludendo al centenario del marchio milanese Anche se le forme non cambiano molto, questa edizione speciale ha un equipaggiamento di alto livello, dove spiccano le finiture dell’abitacolo, come i rivestimenti in pelle e Alcantara che vestono i sedili avvolgenti ideali per la guida sportiva. Come dettaglio estetico, spiccano le cuciture in filo rosso così come il logo della casa e il suo nome incastonato nelle trame dello schienale tramite un ricamo unico, il tutto per mantenere quell’aria sportiva nell’abitacolo.

Gli interni sono accompagnati da esclusive tecnologie digitali, con un touch screen centrale da 7 pollici e l’interconnessione sia di Apple CarPlay che di Android Auto , senza dimenticare un ottimo sistema audio dell’azienda alpina , con una potenza di 500 watt di uscita distribuita in 8 canali e un subwoofer.

Se guardiamo sotto il cofano, troviamo l’esclusivo quattro cilindri turbo da 1,75 litri, in grado di erogare oltre 230 CV, associato a un avanzato cambio TCT a doppia frizione a sei rapporti, che può essere gestito dal stessa leva selettrice in modo agile ed efficace. Essendo a trazione anteriore, la Giulietta dispone di un differenziale elettronico Q2 che dosa in modo deciso l’erogazione di coppia in situazioni impegnative.

Quando si tratta di dettagli estetici, gli accenti neri risaltano su elementi visivi chiave come specchietti, fari e scarichi. Seguono alcuni componenti estetici in fibra di carbonio come lo spoiler mentre le pinze dell’impianto frenante Brembo a quattro pistoncini sono verniciate nel classico rosso dello specialista. Dettagli di cui si innamorerà l’appassionato di auto italiano.

Fedele alle tendenze di questi giorni, la Giulietta ha tre modalità che determinano il suo atteggiamento. Compresi sotto l’acronimo DNA, sono definiti come segue: Dynamic, il più divertente in quanto regola il controllo di stabilità (VDC) per tollerare l’inerzia in modo che il guidatore sia colui che assume il maggior controllo dell’auto, Naturale, la modalità di guida più equilibrata e All Weather, che cerca reazioni e risposte più rilassate, al fine di evitare spaventi su pavimenti poco aderenti.

Grazie al suo carattere di edizione speciale, la Giulietta 110 Edizione avrà un prezzo unico di 759.900 pesos messicani e ci saranno solo due colori tra cui scegliere, Red Competizione trilapa e Opaque Grey.

