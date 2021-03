Jeep Wrangler e Renegade Islander 2021 debuttano negli Stati Uniti

Con la primavera alle porte, Jeep ha deciso di svelare negli Stati Uniti due nuove edizioni speciali di Jeep Wrangler e Renegade.

Presentata per la prima volta come special edition nel 1988, la nuova Jeep Wrangler Islander è ritornata per il model year 2021 assieme al Renegade Islander. Entrambi i veicoli propongono le solite funzionalità 4×4 tipiche della casa automobilistica statunitense abbinate a caratteristiche uniche.

Jeep Wrangler e Renegade Islander 2021: ecco le versioni speciali dei due SUV

Jim Morrison, vicepresidente di Jeep Nord America, ha dichiarato: “I nostri appassionati di Jeep si aspettano le leggendarie capacità 4×4 offerte da Jeep e abbracciano anche lo stile di vita divertente del marchio ‘vai ovunque, fai qualsiasi cosa’. Con le cuciture in Surf Blue, i sedili anteriori ricamati Islander e il tettuccio rigido bianco a tre pezzi disponibile sul Wrangler, non puoi fare a meno di pensare all’estate e alla vita da spiaggia quando vedi queste nuove edizioni speciali Islander“.

La Jeep Wrangler Islander 2021 segna il ritorno di questa special edition dopo 11 anni. Basata sulla versione Sport S, il veicolo è disponibile con due o quattro porte e viene fornito di serie con sistema Command-Trac 4×4, cerchi in alluminio Rubicon da 17” con finitura argento e pneumatici off-road, gradini laterali Rubicon, sistema di infotainment Uconnect 4 con display touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore bizona, decalcomania sul cofano motore in Tiki Bob, bracciolo centrale in Ceramic White, sedili in tessuto nero con logo Islander ricamato e cuciture in Surf Blue, hardtop bianco composto da tre pezzi e pacchetto opzionale Islander Plus by Mopar che aggiunge maniglie anteriori e posteriori, tetto fisso con parasole e copertura morbida per ruota di scorta in Tiki Bob.

La Jeep Wrangler Islander 2021 è disponibile nelle colorazioni Billet Silver, Black, Chief, Granite Crystal, Bright White, FiretrackerRed, Hellayella, Sarge Green, Snazzberry e Sting-Gray.

Per la prima volta, l’edizione Islander si unisce anche alla gamma del Jeep Renegade. Basato sull’allestimento Latitude, il veicolo in edizione speciale propone di serie sistema Active Drive 4×4, cerchi in lega da 19” con pneumatici all-season, tetto panoramico a doppio pannello per la massima libertà all’aria aperta, sistema Uconnect 4 con schermo touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, sistema Keyless Entry, sistema di avvio remoto, tetto verniciato in Alpine White, decalcomania sul cofano motore in Tiki Bob e sedili in tessuto nero premium con logo Islander ricamato e cuciture in Surf Blue. Il Jeep Renegade Islander è disponibile nelle colorazioni Bikini, Jetset Blue, Glacier e Omaha Orange.

Le edizioni speciali dei due modelli sono già disponibili presso le concessionarie statunitensi. La Jeep Wrangler Islander 2021 parte da 33.370 dollari (27.746 euro) per la versione a due porte e da 36.870 dollari (30.656 euro) per quella a quattro porte mentre il Jeep Renegade Islander 2021 costa 27.430 dollari (22.807 euro).

