Gran Premio Nuvolari 2021: aperte le iscrizioni per l’edizione di quest’anno

Anche quest’anno il comitato organizzativo di Mantova Corse è impegnato nella realizzazione della famosa manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto storiche: il Gran Premio Nuvolari. Questo evento ha l’obiettivo di emozionare e appassionare il grande pubblico e di celebrare uno dei più grandi piloti nella storia dell’automobilismo mondiale: Tazio Nuvolari.

L’edizione 2021 si terrà dal 16 al 19 settembre, con l’intero equipaggio che affronterà un percorso composto da tre tappe. Tutti i partecipanti dovranno percorrere 1000 km, attraversando il centro-nord dell’Italia e nello specifico Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana.

Gran Premio Nuvolari 2021: l’intero equipaggio percorrerà anche quest’anno 1000 km

Naturalmente, l’intero evento si svolgerà rispettando le normative F.I.A, F.I.V.A. e A.C.I. Sport e soprattutto i protocolli di sicurezza per fronteggiare il coronavirus. Anche quest’anno Red Bull, Tag Heuer e Finservice saranno gli sponsor del Gran Premio Nuvolari.

Venerdì 17 settembre, la sfilata di auto storiche partirà da Piazza Sordello a Mantova e attraverserà le strade dell’Emilia-Romagna fino ad arrivare all’Autodromo di Modena. Qui si pranzerà e verranno effettuate varie prove cronometrate. Al termine, si procederà sugli Appennini fino al Circuito del Mugello per poi finire sulle colline romagnole verso l’Adriatico con arrivo a Cesenatico. La prima serata dell’evento si svolgerà presso il Grand Hotel Leonardo da Vinci.

Sabato 18 settembre si terrà la seconda tappa della manifestazione. Si tratta della giornata più intensa del Gran Premio Nuvolari 2021, con un percorso parecchio rinnovato rispetto alle precedenti edizioni. Da Rimini si partirà verso Urbino per poi passare per Passo di Bocca Serriola, Città di Castello e Magione. Successivamente, il gruppo di partecipanti si recherà presso l’Autodromo dell’Umbria, il lago Trasimeno fino a pranzare presso il Golf Club Lamborghini di Panicale. Verranno effettuati vari controlli a timbro a Castiglione del Lago, Cortona e in Piazza Grande ad Arezzo.

Nel pomeriggio, l’intero equipaggio percorrerà le strade del Viamaggio verso l’Adriatico, con prove di media a Sant’Agata Feltria. Le ultime prove cronometrate della giornata si svolgeranno nella Repubblica di San Marino mentre il controllo a timbro sarà fatto in Piazza della Libertà. L’arrivo della seconda tappa avverrà a Rimini. La sera si terrà il tradizionale Gala Dinner per onorare Tazio Nuvolari presso il Grand Hotel di Rimini.

L’ultimo giorno, domenica 19 settembre, tutte le auto storiche partecipanti ritorneranno a Mantova dove si svolgeranno le ultime sfide per decretare il vincitore del Gran Premio Nuvolari 2021. È possibile iscriversi all’edizione di quest’anno esclusivamente sul sito Internet ufficiale fino al 31 luglio 2021.

Possono partecipare all’evento tutte le auto costruite fra il 1919 e il 1976 e munite di passaporto F.I.V.A., fiche F.I.A. Heritage, omologazione A.S.I., fiche ACI Sport /ACI Storico o certificato d’iscrizione al registro storico A.A.V.S.

