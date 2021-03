ALD spinge per il car sharing elettrico aziendale. C’era una volta in Italia l’auto condivisa per i privati: era il 2013. Si prendeva un’auto in strada, la si usava, con addebito in rapporto al tempo di utilizzo. Adesso, i giganti del noleggio a lungo termine, come ALD, virano sulla macchina condivisa corporate e pulita. Per spendere niente in carburante, per non inquinare, e per avere un buon ritorno d’immagine.

ALD spinge per il car sharing elettrico aziendale: c’è il team di consulenti

Siccome parliamo di nuove tecnologie, c’è un team di consulenti ALD che supporta i clienti business nel raggiungimento degli obiettivi con soluzioni ad hoc e con l’ottimizzazione della loro car policy. Si cerca una flotta idonea. È questa la mission di ALD Consultancy.

Ovviamente tutto ha un costo: la formula consente a tutti i dipendenti di avere una flotta di veicoli disponibili direttamente nel parcheggio aziendali. Mezzi che possono essere utilizzati sia a supporto di spostamenti di business, sia per spostamenti personali. La flessibilità e la versatilità di ALD Car sharing permettono di ottimizzare la flotta, ridurre il total cost of mobility, migliorare l’efficienza operativa.

L’applicazione per smartphone e la piattaforma web MyALD rendono l’utilizzo delle macchine elettriche condivise facile e immediato sia per i fleet manager sia per i driver. E se le aziende possono ridurre il costo dei canoni di noleggio, i dipendenti possono approfittare di tariffe di noleggio vantaggiose, della disponibilità e della vicinanza dell’auto e godere di una app dedicata per un facile utilizzo del servizio.

Dove prendere e lasciare l’auto condivisa elettrica

I parcheggi di apertura e chiusura possono essere parcheggi aziendali o parcheggi pubblici situati in zone di interesse strategico per l’azienda (es: aeroporti, stazioni ferroviarie). Il car sharing ALD può inoltre costituire per i dipendenti una valida alternativa ai mezzi pubblici (per la tratta casa-lavoro) o, in caso di necessità, un utilizzo della vettura per motivi privati (durante i weekend).

Si tratta anche di un modo per conoscere l’elettrico: in car sharing, a noleggio.Se ti piace, magari poi in futuro lo compri per te.

