Noleggio ALD Automotive anche i familiari dei dipendenti. Proposta welfare preziosa che allarga il bacino di utenti. Parliamo di una società che gestisce 1,77 milioni di veicoli (Société Générale l’azionista di maggioranza). L’idea si chiama ALD Move for Employee. Un’opportunità per entrare nei servizi del noleggio a lungo termine, con vetture in affitto da uno a cinque anni: altro obiettivo, favorire la scelta dell’elettrico e delle motorizzazioni green. Si tratta di un programma di convenzioni dedicato ai dipendenti delle aziende e ai loro familiari di primo grado.

Noleggio ALD Automotive anche i familiari dei dipendenti: i dati chiave

Così, puoi scegliere l’auto, il chilometraggio e la durata del contratto in un unico canone mensile, con un extra sconto e tutti i servizi inclusi.

Assicurazione Rca

Esonero parziale da responsabilità per danni al veicolo, incendio e furto.

Soccorso stradale H24

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Area riservata My ALD e assistenza del Customer Service.

Da valutare i pacchetti juiceMotion che offrono fino a 1.350 kWh o l’installazione dell’infrastruttura di ricarica domestica. In questo modo, se ci sono poche colonnine elettriche, si ha la wallbox per il pieno notturno in tutta comodità.

In alternativa, c’è il noleggio a lungo termine ALD 2Life: auto usate, sicure e sottoposte a controlli accurati sulla meccanica e sulla carrozzeria.

Qualora ci siano guai di natura meccanica, 8000 i centri convenzionati. In caso si possieda già un’auto di proprietà, con ALD Permuta la si valuta.

Cosa valutare nel noleggio lungo: le penali

Comunque, sempre attenzione a eventuali franchigie e scoperti in caso di sinistri: incidenti, danni, furti, incendi, atti di vandalismo. Leggere con la massima cura il contratto di noleggio per individuare le penali. Evitando pessime sorprese e spiacevoli discussioni dopo il sinistro. Raccomandazioni valide qualunque sia la società di noleggio.

