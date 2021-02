Stazione ricarica elettrica su suolo privato aperto all’uso pubblico: 3 cose da sapere. Si può negare l’autorizzazione all’installazione delle infrastrutture? Vediamo cosa dice Motus-E a riguardo. Il principio è davvero semplice: non si può negare l’autorizzazione con la motivazione che questo cambierebbe la destinazione d’uso del suolo.

Stazione ricarica elettrica: non è un un distributore di carburante

Infatti, il cuore della questione è proprio qui: la DAFI chiarisce che la colonnina non è un distributore: Direttiva europea sui combustibili alternativi. Va detto che l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici non è assimilabile a un impianto di carburante per vari motivi:

ingombri,

occupazione,

sicurezza,

trattamento esausti,

rischi ambientali.

L’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici non è soggetta a rischio di incendi: non serve l’asseverazione necessaria per i distributori. Il cambio di destinazione d’uso non è necessario per le infrastrutture su spazi aperti e pubblici: parcheggi di centri commerciali, resort, alberghi, ristoranti. Ma anche autorimesse e concessionarie auto.

Il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica. Né una modifica della connessione esistente. L’installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche. L’installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell’impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.

Le regole per la colonnina elettrica

Tutto sta scritto nel decreto 3 agosto 2017 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qui ci sono dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni ed elaborati tecnici da presentare a corredo della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per fare cosa? Per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Ecco gli elaborati tecnici da presentare a corredo della SCIA:

documento di inquadramento del progetto;

progetto tecnico;

relazione sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di ricarica;

richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente.

